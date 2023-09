Ad alcuni giorni di distanza dalla sua ultima apparizione sui social, Belen Rodriguez è tornata a postare una serie di scatti.

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi sui social dopo che per giorni ha mancato di postare qualcosa (anche nel giorno del suo compleanno) e dopo il suo discusso forfait – all’ultimo minuto – a Stasera c’è Cattelan (fatto che non ha mancato di infastidire lo stesso conduttore).

La showgirl argentina ha postato una serie di foto in cui è ritratta con un abito a pois e, a quanto pare, i fan si sono allarmati per la sua eccessiva magrezza.

“Chissà perché…ma nel vederti così magra come un pulcino, penso che tu stia elaborando un profondo dolore…”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “La felicità che si vedeva quando eri con Stefano non la vedo”.

Belen Rodriguez torna sui social: la foto preoccupa i fan

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi via social, ma le sue foto non hanno mancato di sollevare critiche e commenti da parte dei suoi ammiratori, che sostengono di trovare la showgirl troppo magra e visibilmente triste rispetto a quando stava con l’ex marito, Stefano De Martino (da cui si sarebbe separata alcuni mesi fa per la terza volta). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?

Al momento la showgirl ha preferito non replicare neanche ad Alessandro Cattelan che, in diretta a Stasera c’è Cattelan, aveva lasciato intendere di aver ricevuto il forfait da parte di Belen all’ultimo minuto e per dei presunti problemi di salute.