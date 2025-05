Belen Rodriguez è stata paparazzata insieme al suo ex, Angelo Edoardo Galvano. Che possa esserci tra loro un ritorno di fiamma?

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta non per quanto sarebbe accaduto tra lei e Ignazio Moser, marito di sua sorella Cecilia con la quale avrebbe rotto ogni rapporto, ma per una passeggiata inaspettata tra le vie del centro di Milano. La showgirl argentina è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Oggi in compagnia di un volto noto del suo passato: l’ex Angelo Edoardo Galvano.

Belen e Angelo di nuovo insieme: la paparazzata

Come anticipato, Belen Rodriguez e il suo ex Angelo Edoardo Galvano sono stati pizzicati dai paparazzi del settimanale Oggi durante una passeggiata insieme per le vie di Milano. Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web, alimentando il gossip su un possibile ritorno di fiamma tra i due. La coppia, che in passato ha condiviso momenti importanti, sembrava più affiatata che mai.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato, Belen e Galvano hanno trascorso diverse ore insieme, lasciandosi immortalare in atteggiamenti rilassati e sorridenti. Dopo una lunga passeggiata, i due si sono fermati a pranzo in un locale alla moda della città, dove si sono uniti ad alcuni amici. Il clima era disteso, tra chiacchiere e risate, a dimostrazione di un’intesa che va oltre la semplice amicizia. Terminato il pranzo, il gruppo ha proseguito con un caffè, sempre sotto l’occhio attento dei paparazzi. A sorpresa, dopo il momento conviviale, Belen e Galvano si sarebbero diretti insieme verso l’abitazione dell’argentina.

Il feeling e il possibile ritorno di fiamma

Durante la passeggiata tra le vie di Milano, la complicità tra i due era evidente. Tra sguardi intensi, sorrisi complici e gesti spontanei, Belen e Galvano sembravano totalmente a loro agio l’uno accanto all’altra. A tratti si sfioravano, camminavano vicini, quasi dimentichi del contesto attorno. Un’intesa palpabile che non è sfuggita agli obiettivi dei fotografi e che lascia spazio a molti interrogativi: semplice nostalgia tra ex o un nuovo capitolo pronto ad aprirsi? Il feeling tra loro, così naturale e coinvolgente, potrebbe far pensare che tra i due possa esserci ancora qualcosa di più di una vecchia amicizia.