Oriana Marzoli: esce un documentario sulla sua vita

L’ex volto anche del GF Oriana Marzoli sarà protagonista di un documentario sulla sua vita. Ecco cosa racconterà e quando esce.

In Italia la ricordiamo per la travagliata relazione con Daniele Dal Moro oltre che per la partecipazione al Grande Fratello. Stiamo parlando di Oriana Marzoli che nelle ultime settimane aveva fatto parlare per il desiderio anche di nozze con il suo nuovo fidanzato. Ora, la nota modella e influencer è tornata protagonista per un documentario sulla sua vita ormai prossimo all’uscita: ‘Inside Oriana’.

Oriana Marzoli: dal GF al possibile matrimonio

Seguitissima sui social dopo la sua apparizione al GF di qualche tempo fa, Oriana Marzoli è rimasta un personaggio decisamente amato dal pubblico italiano e non solo. In tanti hanno seguito la sua relazione con Daniele Dal Moro rimanendo anche piuttosto tristi dopo i continui tira e molla che i due avevano avuto prima della rottura totale.

Oriana Marzoli – www.donnaglamour.it

La Marzoli, ad ogni modo, ha saputo voltare pagina trovando un nuovo compagno con il quale spera, un giorno, di poter arrivare anche alle nozze come lei stesso dichiarato di recente in una intervista a Eva Tremila: “È la prima volta che mi sento davvero valorizzata e rispettata. Sento che non c’è competizione a livello lavorativo, con lui è esattamente il contrario. Facundo mi motiva a crescere e mi supporta”, le sue parole sul fidanzato Facundo Gonzalez.

Il documentario ‘Inside Oriana’: cosa sappiamo

E chissà se anche di matrimonio parlerà il documentario in uscita sulla sua vita: ‘Inside Oriana’. Ebbene sì, perché stando a quanto si apprende da alcuni media tra cui telecinco.es, il prossimo 7 maggio su mitele uscirà la prima puntata delle tre previste, del docureality sulla Marzoli.

“Oriana Marzoli torna a casa per aprirsi completamente e mostrare il suo lato più personale con il suo docureality. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ rivivrà gli episodi che hanno segnato la sua vita, sia personale che professionale, e affronterà i conti in sospeso in ‘Inside Oriana’, in anteprima mercoledì 7 maggio su mitele. Non perdertelo ogni mercoledì!”, si legge su telecinco.es. E ancora: “La venezuelana più tosta ricompare per mostrare il suo lato più sensibile e vulnerabile, ripercorrendo l’intera storia della sua vita in quella che è la sua avventura più emotiva. Nel corso di tre episodi della durata di 30 minuti ciascuno, l’influencer affronterà il proprio passato e analizzerà tutti i passi compiuti dal suo ingresso nel mondo della fama […]”.