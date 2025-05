Rossella Erra, la dieta e gli insulti degli haters: “Per me è difficile”

Sfogo e grande tristezza per Rossella Erra che ha spiegato come gli insulti ricevuti dagli haters stiano complicando i suoi piani di dieta.

Spesso protagonista di feroci discussioni durante Ballando con le Stelle, Rossella Erra si è trovata a dover fare i conti con le sfuriate social contro gli haters o per lo meno con i loro messaggio davvero pesanti e negativi. A raccontare quanto vissuto anche di recente per via del suo peso e della dieta intrapresa è stata la nota ambasciatrice del pubblico di Ballando a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo.

Rossella Erra: la dieta e gli haters

Intervenuta nel salotto de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Rossella Erra ha spiegato la situazione che spesso si trova a vivere con il mondo social, o per lo meno con una parte, quella formata dagli haters. Il punto della questione lo ha sottolineato la padrona di casa di Rai 1 spiegando come la sua ospite, ogni volta che presenzia nel suo programma per parlare di peso e di diete, si ritrovi alle prese con una valanga di insulti.

Rossella Erra – www.donnaglamour.it

“Ogni volta che Rossella viene in trasmissione, viene travolta da una valanga di insulti”, ha detto la Balivo. La diretta interessata ha confermato: “Succede soprattutto quando parliamo di diete. L’ultima volta sono venuta qui quindici giorni fa dicendo che avevo perso circa diciassette chili. Tutti mi hanno iniziato a chiedere: ‘Dove li hai persi? Se ti mettessi una giacca arancione saresti uguale al divano di Balivo“.

Gli ultimi attacchi e le difficoltà

La Erra ha quindi spiegato che proprio di recente, dopo aver confessato di aver perso 17 chili, la situazione sui social sia nettamente peggiorata visto che moltissimi odiatori l’hanno presa ancora di più di mira. “Dicono che dovrei cambiare medico perché sembro una balena”. L’ambasciatrice di Ballando ha quindi sottolineato come per lei, a livello psicologico, sia davvero difficile affrontare la dieta con questo umore e questo mondo di haters: “Questa dieta mi sta mettendo alla prova […]. Psicologicamente è molto difficile, soprattutto quando ti dicono che non hai perso niente, cominciano i sensi di colpa. Ho difficoltà spesso a guardarmi allo specchio”.