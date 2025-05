Musica in lutto: è morta in modo tragico la famosa cantante che ha fatto la storia

Mondo della musica in lutto: è morta la celebre cantante di ‘I Kissed a Girl’ all’età di 66 anni. Addio a Jill Sobule, storica interprete.

Un’altra perdita importante per il mondo della musica dopo quella dello storico pianista che ha collaborato negli anni con alcuni big italiani. All’età di 66 anni è morta tragicamente in un incidendio la famosissima Jill Sobule, la cantautrice statunitense che ha fatto la storia con ‘I Kissed a Girl’, la prima canzone apertamente ai rapporti omosessuali ad entrare nella Top 20 di Billboard.

Morta Jill Sobule: l’annuncio

La cantautrice americana Jill Sobule è tragicamente scomparsa all’età di 66 anni in un incendio avvenuto il 1° maggio 2025 a Woodbury, Minnesota. La notizia è stata confermata dal suo agente, ma le cause dell’incendio restano ancora sconosciute. Sobule era attesa a Denver per un concerto il giorno successivo; l’evento si è trasformato in un tributo spontaneo, dove amici e fan si sono riuniti per condividere ricordi e canzoni in suo onore.

Cantante su palco con luci – www.donnaglamour.it

Nata a Denver nel 1959, la Sobule ha raggiunto la notorietà nel 1995 con il brano “I Kissed a Girl”, una delle prime canzoni pop a trattare apertamente temi LGBTQ+, che ha raggiunto la Top 20 di Billboard. Un altro suo successo, “Supermodel”, è diventato celebre grazie alla colonna sonora del film “Clueless”. Nel corso di una carriera, l’artista ha pubblicato 12 album affrontando temi complessi come l’anoressia, la pena di morte e l’identità sessuale. Nel 2009, ha anticipato i tempi utilizzando il crowdfunding per finanziare l’album “California Years”, raccogliendo 75.000 dollari dai fan

La carriera oltre la musica

Oltre alla musica, la Sobule si è distinta nel teatro con il musical autobiografico “F— 7th Grade”, nominato ai Drama Desk Awards, il cui cast recording sarà pubblicato il 6 giugno 2025 . Collaboratrice di artisti come Neil Young, Cyndi Lauper e Julia Sweeney, era apprezzata per il suo stile ironico e la capacità di raccontare storie autentiche. La sua scomparsa avvenuta in queste ore in modo tragico rappresenta senza dubbio una perdita significativa per la comunità musicale e per quella LGBTQ+, che la ricorda come una voce coraggiosa e innovativa.