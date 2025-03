Il mondo della musica è sconvolto: è morto a 65 anni Giampaolo Gurioli, pianista di Jovanotti, Giorgia e Laura Pausini.

Il mondo della musica piange la scomparsa di un talento unico: Giampaolo Gurioli, famoso pianista che ha collaborato con i più grandi della musica italiana. Il noto musicista, scomparso all’età di 65 anni, è conosciuto per le sue collaborazioni con artisti del calibro di Jovanotti, Laura Pausini, Giorgia e Cesare Cremonini. Ma scopriamo che cosa è successo.

Il ricordo di amici e colleghi

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Marradi e il mondo dello spettacolo. Tommaso Triberti, sindaco del paese natale di Gurioli, ha espresso il cordoglio della comunità. “Oggi Marradi ha perso un estroverso grande artista, uno di noi, che ha portato il nome di Marradi in giro per il mondo. La musica ha perso un grande interprete” ha scritto.

Anche i suoi ex colleghi e amici hanno voluto ricordarlo con parole di affetto e stima. Una tra questi è Laura Pausini che in una commovente storia su IG ha voluto scrivere: “Riposa in pace caro Pape”.

Addio a Giampaolo Gurioli: vita e cause della morte

Nato a Marradi, in provincia di Firenze, il 19 novembre 1959, Gurioli si era trasferito a Faenza, dove aveva continuato la sua carriera musicale. Il suo percorso artistico si è distinto per una grande versatilità, spaziando dal pop al jazz e collaborando con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana.

Per otto anni è stato il tastierista ufficiale di Jovanotti, oltre ad aver lavorato con i Lunapop, Piergiorgio Farina e ad aver suonato sul prestigioso palco degli MTV Awards di Londra.

Negli ultimi giorni di vita, l’artista era stato ricoverato d’urgenza prima all’ospedale di Borgo San Lorenzo e poi trasferito a Careggi, a Firenze. Quasi tre anni fa aveva già affrontato un’emorragia interna causata dalla rottura dell’aorta, evento che aveva messo a dura prova la sua salute.