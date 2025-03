Tony Effe, spunta la foto: gag virale con Vessicchio e Brunori Sas

Momento social divertente per Tony Effe che è stato coinvolto anche da Beppe Vessicchio e Brunori Sas. La foto virale.

Non solo i botta e risposta al veleno con Valerio Scanu. Tony Effe è capace anche di dare vita a momenti decisamente simpatici. Vedere per credere quanto accaduto su Instagram con tanto di foto diventata virale che vede protagonisti pure il famoso direttore Beppe Vessicchio e il cantante Brunori Sas.

Tony Effe, l’errore su Vessicchio

Durante il periodo di Sanremo 2025, Tony Effe aveva raccontato di aver commesso una particolare gaffe chiamando in causa Beppe Vessicchio, famoso direttore d’orchestra e maestro della musica, e il collega Brunori Sas. Il rapper, infatti, aveva scambiato il più giovane per il primo e aveva rivelato il suo errore pubblicamente.

Tony Effe – www.donnaglamour.it

“Con Brunori è stato molto divertente. Pensavo davvero che fosse Vessicchio“, ha raccontato in epoca sanremese Effe ospite di Alessandro Cattelan a ‘Stasera C’è Cattelan’. “Stavamo facendo le prove il primo giorno a Sanremo, io sono stato ignorante perché al di fuori del rap conosco poche persone e nessuno mi ha avvisato che mi stavo sbagliando, sono stati anche un po’ infami”.

La foto virale sui social

Ricordando appunto quell’errore commesso da Tony, ecco che Vessicchio e Brunori Sas lo hanno coinvolto in una gag diventata virale sul web. I due si sono fotografati insieme e hanno taggato il rapper. “Non avevi tutti i torti”, hanno scritto i due facendo riferimento alla gaffe del ragazzo di ‘Damme ‘na mano‘.

Il siparietto che si è andato a creare ha messo in evidenza la grande simpatia e feeling che i cantanti hanno instaurato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Moltissimi utenti hanno ironizzato sulla gag e sottolineato come, alla fine, il buon maestro Vessicchio e il cantautore Brunori Sas non siano davvero così tanto diversi.