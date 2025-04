Altri rumors controversi sul conto di Belen e Cecilia Rodriguez. Le due sorelle sarebbero ormai alla rottura totale. Ecco perché.

Non solo le tensioni tra Belen e Ignazio Moser. A quanto pare le vicende di casa Rodriguez vorrebbero le due sorelle ai ferri corti. Sebbene non sia chiaro, ancora, il vero motivo che abbia portato a questo caos in famiglia, sui social sarebbe giunta una segnalazione piuttosto chiara in merito all’attuale rapporto tra le due argentine.

Gelo tra Belen e Ignazio: cosa sappiamo

Nelle ultime settimane, come detto, i nomi di Belen Rodriguez e Ignazio Moser sono stati attenzionati dagli esperti di gossip e dai vari media. In particolare, infatti, pare che l’argentina e il marito di sua sorella abbiano litigato per qualche ragione. Una tensione che, sebbene non sia stata confermata dai diretti interessati, si sarebbe palesata in vario modo.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

I due, infatti, in alcune circostanze si sarebbero evitati in presenza ma avrebbero anche dato segnali sui social di un rapporto ormai rovinato. Pare che alla base di tutto ci sia la convinzione da parte di Belen di una presunta infedeltà – da capire se accaduta o futura – da parte di Moser verso la sorella.

Caos anche con Cecilia: “Rottura”

Ad ogni modo, questo rapporto testo tra Belen e Moser avrebbe rovinato anche il feeling con sua sorella Cecilia. Sui social, infatti, è giunta una segnalazione molto forte relativa alle due argentine. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso una storia sul proprio profilo parlando di “rottura” tra le due.

“Altro che indiscrezioni: il vero scoop è uno solo. Belen e Cecilia hanno litigato e stavolta è rottura”, sono state le parole della Marzano. A quanto pare, quindi, il feeling tra le due sorelle si sarebbe definitivamente compromesso. Staremo a vedere se si tratta solo di voci o se davvero la famiglia dovrà fare i conti con questa situazione.