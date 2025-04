Svelati i motivi dietro il gelo tra Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser: l’ipotesi del tradimento allontana la famiglia.

Dalla scorsa settimana un terremoto si è abbattuto sulla famiglia Rodriguez: Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser sarebbero ai ferri corti.

Alcuni fan, infatti, hanno notato che i due avevano smesso di seguirsi sui social, segnale inconfondibile di una lite in corso. Ma quale sarebbe il motivo dell’allontanamento tra i due cognati? Dopo giorni di speculazioni, arrivano nuovi rumors sui motivi che avrebbero portato alla rottura.

Belen e Ignazio ai ferri corti: paura di un tradimento

Al centro della bufera c’è Belen, che secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, avrebbe interrotto i rapporti con il cognato Ignazio Moser. Il motivo? La conduttrice argentina sarebbe preoccupata per la sorella Cecilia, temendo un possibile tradimento da parte del marito.

Un’indiscrezione che ha subito fatto il giro del web, alimentando il gossip sul trio più chiacchierato dello spettacolo italiano.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser – www.donnaglamour.it

A rendere ancora più evidente la crisi, un dettaglio social che non è passato inosservato: Belen aveva smesso di seguire Ignazio su Instagram. Sempre secondo Nuovo Tv, “Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa“, frase che conferma quanto il momento sia delicato per la famiglia.

Ignazio nega la gravidanza, ma il silenzio parla

Nel frattempo, Ignazio Moser ha recentemente dichiarato al Corriere della Sera che, pur desiderando fortemente un figlio con Cecilia, la gravidanza non è ancora arrivata.

“Purtroppo stiamo facendo fatica” ha confessato l’ex ciclista, aggiungendo che il tema è molto delicato per la coppia. Tuttavia, le voci su una possibile dolce attesa continuano a rincorrersi, complice il riserbo della coppia e l’atteggiamento protettivo di Belen.

Ora non ci resta che attendere un’eventuale conferma della lieta notizia che potrebbe arrivare presto, dopo i molteplici indizi raccolti dai fan più attenti.