“Ha bloccato Belen”: caos attorno a Ignazio Moser, cosa è successo

Cosa sta succedendo nella famiglia Rodriguez? Ignazio Moser pare abbia bloccato Belen, sorella di sua moglie Cecilia.

Non solo le voci relative alla presunta gravidanza di Cecilia Rodriguez. Nelle ultime ore, il mondo del gossip è in fermento a causa di un presunto blocco su Instagram che ha visto coinvolti Ignazio Moser e Belen Rodríguez, sorella appunto di Cechu. A mettere in evidenza quello che pare essere accaduto è stato anche l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, tramite le sue stories su Instagram.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: i rumors di gravidanza

Come detto, nelle ultime settimane, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono stati spesso al centro di tanti rumors relativi alla presunta gravidanza della modella. Sebbene i due non abbiamo dato alcun annuncio ufficiale, alcuni indizi parrebbero indirizzare il tutto verso una splendida e molto sentita dolce attesa.

Sul tema, di recente, Moser aveva detto al Corriere della Sera: “La mia paternità dovrà ancora aspettare. È cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto. Purtroppo stiamo facendo fatica“.

Il blocco social a Belen

Ora, però, a prendersi la scena sarebbe un presunto blocco di Moser verso la sorella di Cecilia, Belen. Ad avvalorare la sensazione che, va detto, potrebbe anche dipendere solo da qualche bug del social network, ci sarebbe anche l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia che ha evidenziato la situazione nelle sue storie, domandandosi: “Che succede?” e ipotizzando che possa essere accaduto “qualcosa di pesante” visto che l’argentina avrebbe anche tolto il segui e rimosso i like ai post dell’uomo.

In passato sappiamo che non era stato tutto rosa e fiori tra Moser e la famiglia dell’argentina, ma tutto era rientrato col tempo andando a formare un tenero quadretto. Al momento, né Ignazio né Belen hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a questo presunto blocco su Instagram. È possibile che si tratti di un malinteso o di una questione privata che la famiglia preferisce gestire lontano dai riflettori. Staremo a vedere quali sviluppi avrà tale vicenda.