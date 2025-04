Sono molte le curiosità sulla vita privata dell’attore Maurizio Micheli, a partire dal matrimonio e dal successivo divorzio. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Attore di teatro e di cinema, ma anche protagonista di molte trasmissioni televisive di grande rilevanza nel panorama italiano dello spettacolo: Maurizio Micheli ha collezionato numerosi successi nella sua prolifica carriera. Ma anche la sua vita sentimentale è più volte finita sotto l’occhio dei riflettori. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul celebre attore.

Maurizio Micheli, chi è: biografia e carriera

Nato a Livorno il 3 febbraio 1947, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Maurizio Micheli è cresciuto con la sua famiglia a Bari. Sin da piccolino ha manifestato una spiccata attrazione per la recitazione, cosa che ha avuto molto peso nella scelta del suo percorso di studi.

Maurizio si è infatti diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, e pochi anni dopo si è laureato al DAMS di Bologna, con il celebre drammaturgo Luigi Squarzina. Il primo amore di Micheli è stato senza alcun dubbio il teatro. Nel dettaglio, ha debuttato al Teatro-cabaret Il Refettorio di Milano con Madre scoraggio. Poi, al Piccolo Teatro di Milano e al Teatro Stabile dell’Aquila.

Ha portato in scena decine di spettacoli, ma è stato anche interprete – dal 1972 – di pièces da lui stesso scritte, tra cui la più nota, Mi voleva Strehler.

Il debutto al cinema è arrivato nel 1976, con il film “Allegro non troppo”. A renderlo celebre è però stato “Il commissario Lo Gatto”, pellicola di Dino Risi del 1986. Da quel momento, Maurizio si è dedicato a diverse altre produzioni cinematografiche, e nel contempo ha esordito in televisione, dove è stato protagonista di diverse trasmissioni di stampo comico.

Ha proseguito la sua attività al cinema, in pellicole come Sono un fenomeno paranormale del 1985, Rimini Rimini e Roba da ricchi del 1987, ma senza fermare la sua attività teatrale, dal 2007 al 2016.

In anni più recenti, Maurizio Micheli è stato molto impegnato al cinema (“Commedia sexy”, “Un’estate al mare”, “Quo Vado?” di Checco Zalone). Inoltre, nel 2024, è tornato sul grande schermo con la pellicola Il punto di rugiada.

La vita privata

Sulla vita privata dell’attore non abbiamo tantissime informazioni. Sappiamo che Maurizio Micheli è stato sposato con l’attrice Daniela Nobili. Dal loro amore è nato Guido, l’unico figlio di Maurizio. L’uomo lavora nel mondo dello spettacolo, come direttore di doppiaggio.

Dopo il divorzio dalla moglie, l’attore ha avuto una lunga relazione con Benedicta Boccoli, sua compagna nella vita e sul palco. Maurizio e Benedicta sono stati insieme per 12 anni, dal 1996 al 2008. Dopo la fine della loro storia, l’attrice ha rivelato al settimanale Spy di aver capito che le loro strade erano incompatibili.

Non a causa della differenza d’età – 20 anni – bensì perché lei avrebbe voluto un figlio, mentre il suo compagno non era d’accordo. Tuttavia, nonostante gli alti e bassi, la coppia è tornata ad essere nuovamente tale.

Ad oggi, la coppia non convive: “Il nostro segreto è stato non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci”, ha raccontato la Boccoli.

La stessa attrice, a Vanity Fair, aveva dichiarato sul mancato matrimonio con Micheli: “Il nostro segreto è non essere sposati, se no ci saremmo già lasciati”.

Chi è Benedicta Boccoli

Benedicta Boccoli è un’attrice e showgirl italiana nata a Milano l’11 novembre 1966. Sorella minore di Brigitta Boccoli, anch’essa attrice, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo in giovane età, affermandosi sia in televisione che a teatro.​

Oltre alla televisione, Benedicta ha avuto una significativa carriera teatrale. Ha recitato in spettacoli come Spirito Allegro, Buonanotte Bettina e Can-Can, consolidando la sua reputazione come attrice teatrale versatile e talentuosa. ​

Dal 1998, Benedicta è legata sentimentalmente all’attore Maurizio Micheli. Nonostante la lunga relazione, la coppia non si è mai sposata e non ha figli insieme. Ha contribuito a crescere il figlio di Micheli, nato da una precedente relazione.

Le curiosità su Maurizio Micheli

– L’attore lavora molto con i dialetti, uno stratagemma utilizzato da tantissimi comici. Maurizio, in particolare, conosce bene il livornese, il barese e il milanese. Inoltre mastica anche il torinese.

– In passato, Maurizio è stato vittima di un piccolo incidente che ha dimostrato che niente lo può fermare. Da giovane è caduto dal palcoscenico battendo la testa, ma si è rialzato e ha proseguito lo spettacolo. Al termine della serata si è sentito male e ha scoperto di aver avuto una commozione cerebrale.

– Tra le piccole abitudini di un attore itinerante come Maurizio Micheli, spesso in città diverse ogni sera per i suoi spettacoli teatrali, ce ne sono alcune irrinunciabili. Come l’aperitivo, rigorosamente un’ora prima di andare in scena.

– Nel 1999 ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale-Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

– Nel 2002 ha pubblicato il romanzo Garibaldi amore mio, da cui è stata poi tratta una commedia teatrale.

– L’unica pagina Facebook dedicata all’artista è molto scarna e contiene solo informazioni prettamente lavorative.