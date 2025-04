Pier Silvio Berlusconi compie gli anni: il gesto inaspettato di Silvia Toffanin

Nel giorno del compleanno di Pier Silvio Berlusconi è arrivata una inattesa dedica da parte della compagna, Silvia Toffanin.

Sono state ore particolarmente intense per Silvia Toffanin e Verissimo. La trasmissione non si è fermata nel weekend dei funerali di Papa Francesco e la padrona di casa ha scelto di spiegare la propria decisione manifestando i suoi sentimenti. Proprio in tema “cuore”, la conduttrice e il suo programma sono stati protagonisti in queste ore di un altro bel gesto, questa volta verso Pier Silvio Berlusconi, nel giorno del suo compleanno.

Il rapporto tra Pier SIlvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Sono una coppia bellissima e, soprattutto, hanno formato una famiglia spettacolare. Stiamo parlando di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin che con grande amore hanno cresciuto i loro figli e continuano ad essere un esempio per molti italiani. Il loro rapporto non è mai stato messo in primo piano sul piccolo schermo anche se di recente l’amministratore delegato di Mediaset aveva voluto omaggiare la compagna per la sua professionalità.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin – www.donnaglamour.it

Tra i piccoli momenti “extra” nella vita privata e professionale di Pier Silvio e della Toffanin, infatti, in molti ricorderanno l’omaggio che l’AD del Biscione aveva voluto fare in occasione di ‘This is me’ quando aveva elogiato la conduttrice esaltandone la dedizione al lavoro e le sue capacità.

La dedica per il compleanno di Berlusconi

Ora, ecco un raro momento in cui le parti si sono invertite con la Toffanin che tramite Verissimo ha voluto mandare un messaggio a Pier Silvio nel giorno del suo compleanno a nome dei suoi figli. Tramite un post social condiviso con orgoglio, la donna ha scritto: “Caro Pier Silvio, tanti auguri di buon compleanno! Sei un papà meraviglioso. Grazie per tutto il tuo amore. I tuoi Sofia, Lorenzo e Silvia”. Un messaggio ricco di sentimento che ha portato centinaia di telespettatori a commentare e augurare il meglio a tutta la famiglia e, naturalmente, anche gli auguri al numero uno di Mediaset.