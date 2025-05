Teresanna Pugliese è stata annunciata tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi: sui social risponde alle critiche ricevute.

Pochi giorni fa sono stati ufficialmente annunciati i concorrenti della tanto attesa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, quest’anno condotta da Veronica Gentili.

Tra i naufraghi è spuntato anche il nome di Teresanna Pugliese, ex volto del dating show Uomini e Donne. Tuttavia, dopo l’annuncio la naufraga ha ricevuto tantissime critiche proprio a causa della sua partecipazione al reality. Ma scopriamo che cosa è successo e come ha risposto Teresanna agli haters.

Teresanna Pugliese replica alle critiche per l’Isola dei Famosi

Teresanna Pugliese sarà uno dei protagonisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza il 7 maggio 2025. La notizia ha però sollevato un’ondata di polemiche sui social, dove alcuni utenti hanno criticato l’ex volto di Uomini e Donne, accusandola di abbandonare i figli per inseguire la carriera.

La Pugliese, infatti, è madre di due bambini di 9 anni e 7 mesi. Per tale motivo gli haters l’hanno accusata di pensare più alla notorietà che alla maternità. Tra i commenti più duri, alcuni utenti sostengono che una madre non dovrebbe lasciare i propri figli per partecipare a un reality show in Honduras.

Per rispondere alle critiche ricevute, la concorrente dell’Isola ha deciso di rompere il silenzio.

La risposta di Teresanna: “Essere madre ha molte forme”

Con un lungo post sui social, Teresanna ha voluto chiarire la sua posizione, difendendo la sua scelta con parole cariche di emozione e determinazione. “Partire per questa esperienza non significa amare meno i miei figli – ha scritto – ma mostrare loro che una mamma può anche inseguire i propri sogni, affrontare sfide e tornare più forte“.

Ha poi spiegato che i suoi figli resteranno con persone fidate e amorevoli, e che questa esperienza rappresenta per lei un dono, una possibilità di crescita personale. “Essere madre non ha un’unica forma. E questa è la mia“.

La partecipazione di Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi è solo all’inizio, ma ha già acceso il dibattito. In attesa di vederla alle prese con le difficoltà della vita da naufraga, il pubblico si divide tra sostenitori e critici.