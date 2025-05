Nicoletta Romanoff racconta per la prima volta il dolore per la perdita del fratello: “Si è portato via una parte di me”.

Nicoletta Romanoff, attrice amatissima dal pubblico italiano, ha aperto il suo cuore in una toccante intervista al Corriere della Sera, parlando per la prima volta del dramma che ha segnato profondamente la sua vita: il suicidio del fratello maggiore Enzo Manfredi, avvenuto il 26 maggio 1997, quando lei aveva appena 18 anni. Un dolore profondo che le ha cambiato la vita. Ma scopriamo che cosa ha raccontato l’attrice.

Nicoletta Romanoff: un racconto inedito e doloroso

Quella del fratello è un lutto che ha lasciato in lei ferite profonde e mai rimarginate: “Si è portato via una parte di me” ha confessato l’attrice. Con parole sincere e commoventi, nell’intervista al Corriere Nicoletta Romanoff ha raccontato come quel gesto improvviso e inspiegabile abbia stravolto il suo mondo e quello della sua famiglia.

“Non ci sono risposte, non esiste una spiegazione” ha detto con lucidità.

Il dolore per la perdita di Enzo ha segnato il passaggio dall’adolescenza alla maturità per Nicoletta Romanoff.

“Avevo 18 anni e 12 giorni. Mi sono sentita mutilata e divisa in due” ha spiegato. Solo grazie al suo percorso di fede è riuscita a trovare un equilibrio interiore, accettando una sofferenza che ha trasformato in amore verso la vita e verso gli altri.

L’amore, i figli e la serenità di oggi

Dopo un percorso difficile, oggi Nicoletta Romanoff si definisce, nonostante la terribile tragedia, una donna serena. Ha avuto tre relazioni importanti: con il produttore Federico Scardamaglia, padre dei suoi due figli maggiori; con l’attore Giorgio Pasotti, da cui ha avuto una figlia, Maria; e infine con il manager Federico Alverà, suo attuale marito e padre della sua quarta figlia, Anna.

Una vita segnata dal dolore, ma anche da momenti di felicità intensa. “La felicità te la costruisci anche nel dolore” ha detto, spiegando come le piccole cose siano diventate il fondamento della sua pace interiore.