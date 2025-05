Elisabetta Gregoraci commossa dall’inaspettata sorpresa: peluche, cuori e dolci dediche a Napoli, il dolce gesto.

Elisabetta Gregoraci sta ritrovando il suo bel sorriso dopo un periodo difficile, e questo anche grazie ai fan. Ma c’è stato un gesto inaspettato che ha sorpreso la conduttrice televisiva, davanti al quale non è riuscita a trattenere le lacrime.

Un momento emozionante, che la showgirl ha voluto condividere con i suoi follower. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Elisabetta Gregoraci emozionata: il video social

Elisabetta Gregoraci ha vissuto un momento di grande commozione durante la sua ultima visita a Napoli. La showgirl calabrese si trovava in città per le registrazioni di Audiscion, il nuovo show comico di Gigi & Ross in onda da lunedì 5 maggio, quando è stata accolta da una sorpresa che l’ha lasciata senza parole.

Due giganteschi orsi di peluche, giochi di luci scintillanti e un tappeto beige hanno introdotto Elisabetta Gregoraci in un’atmosfera da sogno. La scena è stata accompagnata dalle note di Devastante, brano del cantante Olly, e culminava con una scatola decorata da petali blu contenente una dedica : “Tu sei più unica che rara, l’unica che vale la pena“.

Il momento è stato immortalato in un video che ha fatto rapidamente il giro dei social, conquistando i fan della conduttrice. Tra sorrisi e lacrime, Elisabetta Gregoraci ha voluto condividere la sua emozione con un messaggio di gratitudine: “Una sorpresa piena di affetto. Grata di questi momenti“.

Un periodo intenso tra tv e confidenze personali

Le fan partenopee hanno saputo dimostrare ancora una volta quanto forte sia l’affetto nei confronti della Gregoraci, regalando alla conduttrice un’esperienza che difficilmente dimenticherà.

Oltre agli impegni televisivi, Elisabetta Gregoraci ha parlato in una delle ultime interviste anche della sua vita privata, rivelando momenti difficili segnati da dolore e sfide personali: “La vita mi ha tolto tutto insieme, ho sofferto di fame nervosa” aveva confessato.

Eppure, nonostante tutto, oggi appare più forte e consapevole, pronta a godersi l’affetto sincero del suo pubblico.