Stefano De Martino avvistato di nuovo con Gilda Ambrosio: tra i due è tornato l’amore? Gli indizi parlano chiaro.

Lo “scapolo d’oro” della Rai, Stefano De Martino, cerca di mantenere il più possibile riservata la sua vita sentimentale, ma non sempre ci riesce. Infatti, negli ultimi mesi il suo nome è tornato tra le prime pagine del gossip non solo per la carriera televisiva in crescita, ma anche per una possibile nuova fiamma che, in realtà, sarebbe una vecchia conoscenza: Gilda Ambrosio.

La fashion designer napoletana, fondatrice del brand The Attico, è infatti stata avvistata più volte accanto al conduttore, al punto da essere definita ormai una “presenza fissa” nella sua vita. Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’avvistamento a Miami e il ritorno a Napoli

Tutto è iniziato con un video pubblicato su TikTok in cui Stefano veniva ripreso a Miami insieme al figlio Santiago e a una donna misteriosa. Capelli castani, fisico snello, atteggiamento familiare con il bambino: tutti dettagli che hanno fatto subito pensare a Gilda.

Il sospetto è stato rafforzato dalle parole del giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale la Ambrosio avrebbe accompagnato Stefano anche durante il recente ponte del Primo Maggio, trascorso a Napoli.

L’influencer e fashion design Gilda Ambrosio. – www.donnaglamour.it

Sebbene nessuno dei due abbia confermato ufficialmente la relazione, i segnali social sono numerosi.

La Ambrosio è molto attiva su Instagram, dove spesso compaiono post e storie che ricevono i “mi piace” di De Martino. Inoltre, nel 2024 lui era stato tra gli ospiti di una festa esclusiva organizzata da The Attico, insieme a personaggi noti del mondo dello spettacolo e della moda.

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio: l’amore ritrovato

Intervistato recentemente, Stefano De Martino ha dichiarato di essere pronto per un nuovo amore e di aspettare una persona con cui costruire qualcosa di duraturo. Il 2025 potrebbe dunque segnare l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale per l’ex ballerino, questa volta con una compagna con cui condivide radici, valori e, forse, un legame mai veramente spezzato.

Gilda Ambrosio sarà davvero il nuovo amore del conduttore? I fan restano in attesa di una conferma ufficiale, ma gli indizi non lasciano spazio a molti dubbi.