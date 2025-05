Charley Scalies, celebre attore caratterista noto per i suoi ruoli nelle acclamate serie HBO The Wire e I Soprano, è morto il 1° maggio all’età di 84 anni. La notizia della sua scomparsa arriva a pochi giorni dalla morte di un altro volto noto, Bruce Logan, e ha commosso fan e colleghi. Scalies combatteva da tempo contro l’Alzheimer, malattia che alla fine si è rivelata fatale. Ma scopriamo tutti i dettagli della triste notizia.

A confermare la morte dell’attore è stato un necrologio pubblico, ripreso anche da The Hollywood Reporter, accompagnato da una toccante dichiarazione della figlia Anne Marie Scalies.

Charley Scalies, the Philadelphia-bred character actor who portrayed the stevedore and union guy Thomas “Horseface” Pakusa on the second season of The Wire and Tony’s high school football coach in a dream sequence on The Sopranos, has died. He was 84. https://t.co/HcPi7MJpGt