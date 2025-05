L’emozionante intervista di Teo Mammucari a Domenica In commuove il pubblico: il conduttore non riesce a proseguire.

Un momento toccante e intenso ha emozionato il pubblico di Domenica In, dove Teo Mammucari è stato ospite per presentare il suo libro autobiografico “Dietro ogni profondo respiro“. Durante l’intervista con Mara Venier, lo showman ha raccontato alcuni passaggi difficili della sua infanzia, trascorsa in collegio, ma si è bloccato nel momento in cui si è parlato della figlia Julia. Qui il conduttore non è riuscito a trattenere le lacrime. Ma scopriamo che cosa è successo.

Teo Mammucari piange a Domenica In

Alla domanda di Venier sul giorno più felice della sua vita, Mammucari ha risposto inizialmente “Forse domani“, lasciando intuire una nota di speranza. Poi però ha aggiunto con voce rotta: “Qui si arriva a mia figlia“, e subito dopo ha ceduto alla commozione: “Vai avanti tu Mara, non ce la faccio“.

La conduttrice, visibilmente colpita, ha rispettato il suo dolore e cambiato argomento.

Teo Mammucari

Julia, nata nel 2008 dalla relazione con l’ex velina Thais Wiggers, oggi ha 17 anni. Dopo la separazione, la madre si è trasferita a Milano e successivamente in Brasile, mentre Mammucari è rimasto a vivere a Roma.

Lontananza e incomprensioni hanno complicato il rapporto padre-figlia, come accennato dallo stesso showman prima di lasciare lo studio: “Adesso siamo in un momento difficile, ma tu lo sai che la amo da morire“.

Il dolore dell’infanzia passata in collegio

Nel suo libro, Teo Mammucari ripercorre anche il trauma dell’infanzia: fu lasciato in collegio dalla madre quando aveva solo tre anni. “Mi disse che andavamo alle giostre e invece mi lasciò lì” ha raccontato. Un’infanzia segnata dall’assenza dei genitori e dalla solitudine, elementi che hanno lasciato cicatrici profonde ma anche contribuito a forgiare il suo carattere.

Alla fine dell’intervista ha sorpreso una frecciatina leggera di Mara Venier su Francesca Fagnani, che ha dato a Mammucari l’occasione per chiarire: “Non ho rancori. Se fai questo mestiere devi accettare sia i momenti belli che quelli difficili. Capita che inciampi“.