Il comico e conduttore ha svelato il dramma vissuto in giovanissima età. La triste storia di Teo Mammucari sulla madre.

Protagonista dell’edizione 2023 di ‘Ballando con le Stelle’, Teo Mammucari torna a far parlare. Questa volta, però, nessuna risata o battuta e neppure discussioni. L’uomo ha svelato una parte di sé decisamente inedita e mai raccontata prima, quella legata alla sua infanzia quando la madre, il giovanissima età, lo abbandonò con una scusa in un collegio di suore.

Teo Mammucari, il racconto sulla madre

Teo Mammucari

Dopo essere stato protagonista di qualche lite e discussione di troppo, a ‘Ballando con le Stelle’ anche Mammucari ha deciso di mettersi in gioco per davvero. Ecco perché, prima della sua esibizione ufficiale, è andata in onda una clip molto importante nella quale il comico e conduttore ha deciso di raccontare qualcosa di molto intimo e inedito relativo alla sua vita.

Teo ha svelato un episodio che lo ha segnato e che riguarda il comportamento di sua madre che, con una scusa, lo abbandonò in orfanotrofio a 4 anni.

“Ho vissuto l’inferno, pensare che ero solo un bambino”, ha detto l’uomo. “Un giorno mia madre pensando di non farmi male mi ha detto: ‘Andiamo alle giorstre’. Avevo 4 anni e ore che ne ho 59 lo ricordo come fosse ieri. Mi ha portato in un collegio e mi ha lasciato con le suore. In questo posto ci sono stato 11 anni. Mia madre la vedevo una settimana sì e una no. Andavo a casa per Natale e Pasqua. […]. Oggi vivo questa situazione come una cosa che mi fa godere il presente, perché ho vissuto l’inferno”.

Il comico ha poi danzato e si è sciolto in lacrime quando, al termine della coreografia, a sorprenderlo è stata sua figlia Julia, entrata con un palloncino per congratularsi con lui.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda l’esibizione e l’emozione del comico e conduttore: