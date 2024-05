Stefano De Martino rivela una volta per tutte in che rapporti è con Gilda Ambrosio e parla della sua attuale situazione sentimentale.

Stefano De Martino, conduttore e ex ballerino, è sempre al centro dell’attenzione mediatica, soprattutto dopo la firma del contratto che lo vede blindato in Rai per i prossimi anni. Con la conclusione del programma “Stasera tutto è possibile”, De Martino è pronto a godersi l’estate, prima di ricominciare con nuovi progetti (tra cui potrebbe esserci anche “Affari Tuoi”).

Ma mentre si rilassa in viaggio rispondendo alle domande dei fan, una risposta ha spiazzato i suoi follower, e riguarda la sua situazione sentimentale.

“Sei single?”: la risposta di Stefano De Martino spiazza i fan

Durante un viaggio verso Milano, Stefano De Martino ha lanciato un box domande su Instagram, invitando i suoi follower a tenergli compagnia. Tra le varie curiosità, molti fan hanno voluto sapere di più sulla sua situazione sentimentale. Alla domanda diretta “Sei single?“, Stefano ha risposto con ironia: “Sì, per legittima difesa (Cit. Francesco Paolantoni)“.

Stefano de Martino

Con queste poche parole ha così messo a tacere le voci su un possibile ritorno di fiamma con l’ex Gilda Ambrosio. Nessun riavvicinamento sentimentale, dunque, ma solo rapporti professionali e amicizie comuni.

Nonostante la sua crescente popolarità e il successo professionale, Stefano De Martino, dopo la rottura con Belen Rodriguez, sta cercando di mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.

La sua risposta su Instagram ha, tuttavia, confermato la sua attuale condizione di single, smentendo le recenti speculazioni su una riconciliazione con Gilda Ambrosio.

Stefano De Martino: un futuro brillante in Rai

Negli ultimi mesi, Stefano De Martino è stato protagonista di un’importante crescita professionale. Il suo ruolo di conduttore in “Stasera tutto è possibile” lo ha consacrato come uno dei volti più amati della televisione italiana.

La Rai, riconoscendo il suo talento, sembra intenzionata a puntare su di lui per il futuro, scegliendolo come erede di Amadeus, che presto passerà a Discovery.

Infatti, presto potremmo vederlo alla conduzione di programmi come Affari tuoi o I soliti ignoti, finora condotti da Amadeus.