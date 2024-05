Potrebbe essere giunta alla conclusione l’esperienza di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Le parole della giornalista sono un segnale.

Il futuro di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e a Mediaset sembra sempre più in bilico. Dopo le tante voci che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi sul possibile addio della giornalista dalla trasmissione di Canale 5, adesso anche la diretta interessata pare aver dato un segnale emblematico e lo ha fatto pubblicatamente con un messaggio sui social.

Myrta Merlino, messaggio di addio a Pomeriggio 5?

La settimana della Merlino è iniziata con un augurio a tutte le persone che la seguono su Instagram ma anche con un messaggio decisamente emblematico che ha portato i telespettatori e i suoi seguaci a ipotizzare un riferimento professionale alle sue parole. La donna, infatti, ha scritto in un post: “La vita ti offre tante porte, sta a te decidere quali aprire e quali chiudere”.

Il riferimento alle porte che si aprono e che si chiudono e alla decisione che ognuno può prendere a tal proposito è sembrato un chiaro riferimento lavorativo e ai rumors che la vorrebbero in uscita dal Biscione dopo gli ascolti non esaltati della trasmissione presa dopo l’addio di Barbara D’Urso. Per sapere se il riferimento fosse effettivamente a Pomeriggio 5, però, bisognerà aspettare ulteriori comunicazioni.

Le polemiche sulle assenze

La stagione di Pomeriggio 5 è stata caratterizzata da diversi momenti complessi, soprattutto nel rapporto tra la Merlino e parte di pubblico. In modo particolare negli ultimi tempi con alcune assenze dal programma da parte della conduttrice che non sono piaciute. La donna è stata aspramente criticata e anche messa a confronto con Barbara D’Urso che mai, o raramente, si prendeva delle pause dalla trasmissione. Chissà se queste critiche possano, in qualche modo, aver turbato la giornalista e influito su una possibile scelta d’addio.