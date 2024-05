Ilary Blasi e Bastian Muller non si mostrano da tempo insieme sui social, e gli utenti sentono aria di crisi. Ecco cosa sta succedendo.

Da oltre un anno e mezzo, Ilary Blasi e Bastian Muller formano una delle coppie più amate dello showbiz italiano. Dopo la rottura con Francesco Totti, Ilary ha trovato la felicità con il businessman tedesco, condividendo momenti di gioia e intimità sui social.

Tuttavia, da qualche tempo, i due hanno smesso di mostrarsi insieme, scatenando i rumors su una possibile crisi.

Segnali di crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller

I fan della coppia hanno notato l’assenza di foto e video recenti che ritraggono Ilary Blasi e Bastian Muller insieme. Questo silenzio social ha alimentato le speculazioni su una possibile crisi tra i due.

Ilary, che di recente ha festeggiato il compleanno in Turchia con i suoi figli e Bastian, ha ricevuto una romantica dedica da parte del compagno: “Buon compleanno amore mio. Vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole“. Ma da allora, le apparizioni congiunte sono diventate sempre più rare.

La nota influencer Deianira Marzano ha riportato che diverse segnalazioni indicano una distanza crescente tra Ilary e Bastian. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali che possano avvalorare l’ipotesi di una crisi. Potrebbe trattarsi di semplici impegni professionali che tengono la conduttrice lontana dai social.

Nuovi impegni lavorativi per Ilary Blasi

Ilary Blasi è attualmente molto impegnata con le registrazioni della nuova edizione di “Battiti Live”, il popolare show musicale estivo.

Inoltre, si vocifera che Ilary potrebbe essere scelta per condurre la prossima edizione de “La Talpa”, un reality show che farà presto il suo ritorno sulle reti Mediaset. Questi impegni potrebbero spiegare la sua assenza dalle piattaforme social e la mancanza di momenti condivisi con Bastian Muller.

Di conseguenza, nonostante i rumors di una crisi tra Ilary Blasi e Bastian Muller siano sempre più insistenti, la loro assenza dai social potrebbe essere dovuta agli impegni lavorativi che li tengono momentaneamente lontani.