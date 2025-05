Belen Rodriguez rivela sui social di aver subito un intervento, mentre il mistero sulla sorella Cecilia si infittisce: ecco come sta.

Non solo la rissa in strada e la presunta lite con la sorella Cecilia, ma anche le condizioni di salute di Belen Rodriguez sono finite al centro dell’attenzione. La showgirl ha deciso di condividere con i suoi follower, attraverso un video pubblicato su Instagram, il racconto di un piccolo intervento a cui si è recentemente sottoposta. Ecco come sta adesso.

Il silenzio su Cecilia Rodriguez

Oltre a parlare della sua salute, come riportato da Dilei.it, Belen Rodriguez si mostra positiva e concentrata su nuovi progetti lavorativi nel campo del beauty. Intanto, aumentano sempre di più le voci di una rottura con la sorella Cecilia Rodriguez.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha dichiarato: “Cecilia è in dolce attesa, l’ha ufficializzato. Ignazio manca da Milano da tre settimane, ma questa vicenda non è bella da raccontare. Succede che Cecilia e sua sorella sono sempre più lontane, ma non per i motivi che sono circolati finora. Ci sono cose ben più gravi sotto“.

Anche Alfonso Signorini ha confermato l’esistenza di tensioni più profonde, affermando che “i motivi di questa distanza sono più profondi. Così profondi che, al momento, non è il caso di farli emergere“.

Belen Rodriguez e il “piccolo intervento”: come sta

Nel video postato sul suo profilo Instagram, Belen Rodriguez è apparsa mentre si truccava, parlando in modo molto sincero ai suoi follower. “Mi sto truccando un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene. Ho risolto tutto quanto“, ha raccontato, cercando di rassicurare tutti sulle sue attuali condizioni.

La showgirl ha spiegato anche di aver assunto molti medicinali e che ora avrà bisogno di una fase di detox: “Ho preso troppi medicinali quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato. Però va tutto bene e questa è la cosa importante. Il make up ha dato un po’ di colore al mio viso spento“. Nonostante non abbia voluto entrare nei dettagli sull’intervento, la showgirl ha voluto sottolineare che si è trattato di qualcosa di necessario e che ora la situazione è completamente sotto controllo.

Il nuovo progetto per le parti intime

Inoltre, nel video, Belen Rodriguez ha sorpreso tutti con un annuncio inaspettato. Dopo aver accennato all’arrivo di una linea dedicata alla skincare, ha rivelato: “E’ qualcosa che penso da molto tempo, non sapevo come comunicarlo…“. La showgirl 40enne ha poi aggiunto: “Ci occuperemo anche delle parti intime. Non l’ho fatto prima perché non sapevo come comunicarlo, ma l’ho già comunicato, senza imbarazzarmi nel dirlo… Stanno per uscire delle maschere per le nostre parti intime, per curarle perché vanno curate come curiamo tanto il viso, il décolleté, il corpo. Penso ci sia poca attenzione per quelle zone lì, che sono anche zone delicate. Quindi tra pochissimo, qualche mese, usciranno questi prodotti fenomenali”.