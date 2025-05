La conduttrice ha rivelato alcuni dettagli sul suo rapporto con Simona Ventura, opinionista de L’Isola dei Famosi: “Dice ciò che pensa”.

Veronica Gentili sta cavalcando la cresta dell’onda: dai talk politici alla conduzione de Le Iene, fino a quella de L’Isola dei Famosi. La conduttrice ha dimostrato di avere la capacità di sapersi adattare a programmi così diversi tra loro e in un’intervista per Oggi ha parlato delle sue impressioni sul questa sua nuova avventura. Ma non solo, dato che ha raccontato alcuni retroscena sul sul rapporto con Simona Ventura, storico volto de reality e oggi opinionista fissa.

Inoltre, Veronica ha aperto anche una parentesi sulla sua relazione con Massimo Galimberti, suo storico compagno dal 2013.

Il successo de L’Isola dei Famosi di Veronica Gentili

Per Veronica Gentili, il debutto come conduttrice de L’Isola dei Famosi è stato più che positivo e a dimostrarlo sono gli ascolti. La giornalista, infatti, ha manifestato tutta la sua soddisfazione: “Spero di aver dimostrato che si può essere seri senza essere seriosi e che non ci sono argomenti da snobbare“.

In merito al reality, Veronica ha riconosciuto le difficoltà cui sono sottoposti i partecipanti, costretti a vivere in condizioni estreme per diverse settimane. Una situazione in cui i naufraghi dimenticano il loro status di personaggio famoso e rivelano il loro essere semplicemente delle persone, offrendo al pubblico una visione completamente nuova della loro personalità. “È un programma che ti toglie la fama e ti lascia la fame“, ha aggiunto Veronica, consapevole di quanto sia complicata l’esperienza sull’isola.

Il rapporto con Simona Ventura

La conduttrice ha poi voluto parlare del rapporto che la lega a Simona Ventura, che per il programma non è affatto un volto noto. Infatti, la Ventura ha tenuto le redini del reality show per ben otto anni, mentre oggi è una presenza fissa in quanto opinionista.

In merito a ciò, Veronica Gentili ha riconosciuto di avere un ottimo rapporto con la conduttrice e ha spiegato l’importanza del suo ruolo nel programma: “Mi piaceva l’idea che io fossi il poliziotto buono e lei quello cattivo: può giocare da battitrice libera e dire tutto quello che pensa“.

Veronica Gentili su Massimo Galimberti: “Ci divertiamo tanto insieme”

Infine, Veronica ha voluto spendere due parole anche su Massimo Galimberti, suo compagno da più di dieci anni. Una relazione che la coppia ha saputo portare avanti nonostante due carriere lavorative impegnative, tanto che la conduttrice ha ammesso: “Ho una vita incasinata, non so cucinare, non pulisco casa, non faccio la spesa, però ci divertiamo tanto insieme. Con lui esce fuori la mia anima pagliaccia“.