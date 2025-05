Le voci ritengono che Myrta Merlino sia prossima a lasciare lo storico programma di Canale 5 per dedicarsi a un nuovo programma di cucina.

Si dice che la conduzione di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 abbia le ore contate. Infatti, la giornalista continuerà a tenere le redini del programma tv fino a giugno, ma terminata questa edizione potrebbe non essere più riconfermata. Si tratta di una notizia che ormai circola da mesi, accompagnata dalla possibilità che Myrta abbia in campo un progetto che la vedrebbe coinvolta in un programma di cucina sullo stile di Antonella Clerici.

L’addio a Pomeriggio 5

Sono ormai passati due anni da quanto Barbara D’Urso ha lasciato a Myrta Merlino il suo prezioso testimone: la conduzione di Pomeriggio 5. Lo storico programma tv firmato Mediaset vanta ben diciassette edizioni e presto potrà vedere scendere in campo una nuova conduttrice. A parlarne è stato anche Gabriele Parpiglia, il quale avrebbe pure visto in Greta Mauro la potenziale erede.

A questo punto sorge spontanea una domanda: qualora Myrta dovesse lasciare il programma, dove la porterà la sua carriera? Ebbene, non è un mistero che la giornalista sia da sempre molto apprezzata da Pier Silvio Berlusconi, tant’è vero che si dice che il suo futuro sia scritto in casa Mediaset.

Myrta Merlino come Antonella Clerici: il nuovo show di cucina

A rivelare qualche dettaglio in più sul possibile futuro di Myrta è stato anche un articolo di Alberto Dandolo su Dagospia. Stando alle parole del giornalista, si dice che a partire dal prossimo giugno, Myrta potrebbe passare a Rete 4 con un format del tutto nuovo. Questo potrebbe probabilmente essere una sorta di programma di cucina in formato talk show.

Tuttavia, è bene sottolineare che attualmente si tratta di rumors non ancora confermati. Per questo motivo sarà necessario attendere che Mediaset presenti ufficialmente i palinsesti per la stagione 2025/2026.