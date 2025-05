“Per il mio babbo”: il gesto commovente di Cesare Cremonini dopo la vittoria

Cesare Cremonini emoziona con la sua dedica al padre dopo la vittoria del Bologna in Coppa Italia: il gesto toccante.

Tra i tifosi in festa per la storica vittoria del Bologna in Coppa Italia, c’era anche Cesare Cremonini. Il cantautore bolognese, da sempre legato alla sua città e grande appassionato di calcio, ha vissuto ogni istante della serata con un’emozione profonda, difficile da raccontare. Ma dietro il sorriso e la gioia incontenibile, si nascondeva qualcosa di più intimo. L’artista ha voluto dedicare questa vittoria al padre, scomparso cinque anni fa, con un gesto toccante.

Cesare Cremonini in festa per la vittoria del Bologna

Il cantante, come riportato da Today, ha seguito la partita dalla tribuna dello stadio Olimpico e, dopo il triplice fischio, è sceso in campo per festeggiare con i giocatori e i dirigenti del Bologna. Cesare Cremonini ha condiviso la sua gioia su Instagram con foto e video del trionfo, scrivendo “Questa sera sei… Bologna“, un chiaro riferimento al testo della sua canzone “Poetica“.

Tifosissimo della squadra della sua città e amico di molti calciatori rossoblù, ha baciato la coppa, visibilmente commosso per una vittoria storica che attendeva da tempo.

La dedica al padre scomparso cinque anni fa

Oltre alla festa, Cesare Cremonini ha voluto condividere un pensiero commovente rivolto al padre. Nelle sue storie Instagram ha scritto: “Questo momento era per il mio babbo. Sono andato a ‘dargli un bacio’ al cimitero di San Lazzaro la sera prima della partita, sognando che questi ragazzi la vincessero anche per lui. Viveva le partite con la mia stessa adrenalina e sofferenza. Grazie ragazzi“.

Il ricordo del padre ha reso ancora più speciale la vittoria del Bologna. Qualche tempo fa, a Vanity Fair, aveva raccontato: “Ho sempre identificato la parola Cremonini con mio padre, mentre la parola Cesare è mia madre, la sua dolcezza. Cremonini dà una casa più solida alla mia identità“.