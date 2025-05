Elodie ha organizzato un party invitando i suoi amici più cari. Tra questi Diletta Leotta che ha incontrato casualmente il suo ex.

Elodie ha compiuto da poco 35 anni e per l’occasione ha deciso di festeggiare in grande stile con un magnifico party. Tra gli invitati, i suoi affetti più cari, tra cui anche Diletta Leotta. La cantante e la conduttrice, infatti, sono molto amiche da diverso tempo e condividono il raggiungimento di traguardi importanti. Tuttavia Diletta ha dovuto fare i conti con un incontro inatteso: quello con Can Yaman, suo ex storico.

L’incontro tra Diletta Leotta e Can Yaman: “Sfiorato l’incidente diplomatico”

A riportare la notizia è stato il settimanale Oggi con un articolo di Alberto Dandolo. Stando al racconto, poco prima dell’inizio della festa, Diletta Leotta avrebbe incontrato casualmente il suo ex, Can Yaman. La conduttrice, infatti, si trovava assieme a Elodie e ad alcuni amici stretti a cena presso il ristornate Casa Giardino presso lo Scalo Farini di Milano.

Si dice infatti che qualche tavolo più in là rispetto a quello in cui si trovava la Leotta, ci fosse pure Can Yaman, celebre attore turco con cui la conduttrice è stata legata nel 2021. Sul settimanale si leggono le seguenti parole: “Durante la serata si è sfiorato l’incidente diplomatico“, ma non sono riportati ulteriori dettagli dell’inatteso incontro.

In ogni caso, sembrerebbe che oggi i due ex fidanzati non abbiano più alcun tipo di rapporto, anzi, ognuno è andato avanti con la propria vita. Sopratutto Diletta Leotta, sposata col calciatore Loris Karius, dal quale ha avuto pure una figlia, Aria, nata nel 2023. Per quanto riguarda la vita sentimentale di Can Yaman non si hanno molte notizie, ma pare che a oggi l’attore sia single.

Can Yaman – www.donnaglamour.it

Il party di Elodie

Per quanto riguarda il celebre party di compleanno di Elodie, la scelta della location è ricaduta sul Botox Matinée, celebre discoteca situata a Milano nella zona di Lambrate. Lo stesso locale ha pubblicato alcune foto dell’esclusiva festa, dove Elodie è in compagnia di Diletta Leotta e di altri amici mentre si divertono cantando e ballando dietro la console.