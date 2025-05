Javier Martinez e Helena Prestes parlano di matrimonio e figli: la coppia è sempre più unita dopo il Grande Fratello.

La storia tra Javier Martinez e Helena Prestes continua a far sognare i fan. Dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello, la loro relazione è sbocciata lontano dalle telecamere, evolvendosi in qualcosa di molto profondo. Nonostante un inizio incerto, con flirt incrociati con altri concorrenti, oggi la coppia appare più affiatata che mai e guarda con entusiasmo al futuro, arrivando anche a fare progetti in grande come il matrimonio e un bambino.

Javier Martinez e Helena Prestes: la proposta di matrimonio

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il pallavolista ha rivelato che potrebbe presto arrivare una proposta di matrimonio.

“È una cosa che mi passa per la testa” ha confessato Javier, spiegando anche di desiderare una luna di miele in Giappone, ispirato dall’esperienza di un amico. Per lui, Helena è una compagna di vita e di viaggio perfetta, capace di insegnargli molto e di rendere ogni momento speciale.

Una famiglia all’orizzonte per Javier e Helena

Ma le novità non finiscono qui. Javier Martinez e Helena Prestes hanno parlato apertamente del desiderio di avere dei figli. Già durante il reality show, Javier aveva capito la profondità dei suoi sentimenti, ma oggi si sente ancora più innamorato.

“Ne abbiamo parlato – ha raccontato – lei mi vede come un padre perfetto di una bambina, e l’idea mi piace. Ho sempre sognato una famiglia piena di amore, amici e risate“.

Anche Helena condivide questo sogno: “Mi vedo con lui, dei bambini, una casa nostra e tanta felicità. Magari una femmina, una bella cavallina!“.

Pare, quindi, che i due siano pronti a fare il prossimo passo per mettere su famiglia e rendere la loro unione ufficiale. Ora non ci resta che attendere gli annunci ufficiali che potrebbero arrivare molto presto.