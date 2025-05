Potrebbe esserci un bimbo in arrivo per Helena Prestes e Javier Martinez: la coppia è stata paparazza in farmacia a comprare un test.

Stanno pensando ad una famiglia insieme e non lo nascondono. Stiamo parlando di Helena Prestes e Javier Martinez che dopo il Grande Fratello stanno portando avanti nel modo migliore la loro relazione. I due sono stati pizzicati in un momento molto speciale che potrebbe far pensare ad un possibile bambino in arrivo…

Helena Prestes e l’idea di diventare mamma

Dopo essere usciti dal Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez hanno confermato la bontà del loro feeling rimanendo molto uniti e, di fatto, andando a viversi la loro storia d’amore fuori dalle mura della Casa più spiata d’Italia. I due sembrano fare sul serio anche nell’ottica di creare una famiglia. In questo senso, al settimanale Nuovo, la Prestes ha parlato molto apertamente.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

“In questo momento non vi posso svelare niente. Certo, avere un figlio è il mio sogno più grande, anzi il nostro sogno più grande, perché Javier la pensa come me”, ha ammesso la donna. “Ci sono parecchi cambiamenti in vista e tante cose da decidere. In questo periodo non stiamo davvero convivendo, anche se siamo sempre insieme […]”.

Anche Javier ha confermato la volontà un giorno di mettere su famiglia: “Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida […]”.

L’avvistamento in farmacia: le foto

Proprio a proposito dello stare insieme, il settimanale Nuovo ha evidenziato come abbia “pizzicato” la coppia, ovvero in farmacia con l’intento di trovare un test di gravidanza. Le immagini hanno fatto in breve il giro del web e in rete in molti si sono chiesti se la Prestes sia già in dolce attesa o meno. Sicuramente prossimamente ne sapremo di più. L’intenzione, però, sembra essere quella di diventare mamma.