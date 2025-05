Momento curioso tra Tg5 e Forum con Barbara Palombelli protagonista. La conduttrice è stata colta alla sprovvista nel passaggio di testimone tra le due trasmissioni.

Ha di recente raccontato alcuni aspetti inediti della sua vita legati anche ad un incindente avuto dalle figlie. Ora Barbara Palombelli, volto noto dello spettacolo e del piccolo schermo, è tornata a far parlare per un curioso episodio avvenuto a margine di un collegamento tra Tg5 e Forum, trasmissione da lei condotta.

Barbara Palombelli e il collegamento tra Tg5 e Forum

Barbara Palombelli, volto importante della televisione italiana e storica conduttrice del programma Forum, è stata protagonista di un momento televisivo inaspettato che ha rapidamente fatto il giro del web. Durante il passaggio di linea tra il Tg5 e Forum, qualcosa è andato storto generando un attimo di imbarazzo e di incredulità tra i presenti in studio e i telespettatori a casa.

Barbara Palombelli – www.donnaglamour.it

Nello specifico, la conduttrice è apparsa in diretta completamente impreparata, generando un siparietto che ha strappato appunto un sorriso agli spettatori.

Il momento è avvenuto alla fine dell’edizione mattutina del Tg5 che era dedicata alla diretta del conclave 2025 con la fumata odierna. Ad un certo punto, quando il telegiornale ha passato la linea al programma di Canale 5, ecco il “fattaccio”.

Tradizionalmente, la transizione tra le due trasmissioni avviene in modo fluido, con la Palombelli già in posizione e pronta a salutare il pubblico. Ma non questa volta…

Il video e la reazione della conduttrice

In questa circostanza, invece, la regia ha inquadrato lo studio mentre la conduttrice stava ancora sistemando fogli e parlava con un membro dello staff, ignara di essere già in onda. L’effetto è stato quello di una breve ma evidente situazione di imbarazzo, con la Palombelli che si è poi rapidamente ricomposta per iniziare la trasmissione.

Nel dettaglio, la scena ha mostrato la Palombelli seduta alla sua scrivania, intenta a sistemare alcuni documenti e parlare, forse con un autore o un collaboratore. Al passaggio di linea, si è vista una frazione di secondo di confusione: la giornalista ha lanciato uno sguardo sorpreso verso la telecamera, ha preso fiato e ha cercato di recuperare con professionalità.

Nonostante l’attimo di disorientamento, la conduttrice ha mostrato la sua esperienza televisiva ritrovando in pochi istanti la consueta padronanza del mezzo. Il video dell’accaduto è diventato virale, con molti utenti che hanno commentato con ironia la spontaneità del momento dove, va detto, alla fine tutto è stato ben recuperato senza particolari patemi.