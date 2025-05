Il racconto di Patrizia Pellegrini e di sua mamma a proposito del fratello morto a causa della droga. Le parole a ‘La Volta Buona’.

In tv era stata protagonista di alcune accuse durante il recente show di Rai 1 ‘Ne vedremo delle belle’. Ora Patrizia Pellegrino è tornata sul piccolo schermo insieme a sua madre per parlare di argomenti ben diversi. Intervenuta a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, la showgirl ha aperto il suo cuore raccontando il dramma vissuto con la perdita del fratello.

Patrizia Pellegrino e il fratello morto

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Rai 1 de ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, tra gli ospiti si sono presentati Patrizia Pellegrino e sua madre. Le due donne hanno raccontato alcune delle difficoltà vissute in famiglia con particolare focus ai problemi del fratello con la droga che hanno portato alla sua triste dipartita.

Caterina Balivo – www.donnaglamour.it

“Quello è stato il periodo più brutto della mia vita, vedere crollare la mia famiglia, i miei genitori”, ha spiegato la Pellegrino. “Lo abbiamo portato anche in comunità (il fratello ndr) perché lui ci diceva che voleva guarire, curarsi… Ma ogni volta che usciva, tempo 15-20 giorni, eravamo punto a capo”, ha dichiarato la donna.

Poi, il momento peggiore: “Una notte Aldo non tornò a casa e mamma pensò che si fosse fermato a dormire da un amico. La mattina andò al negozio di antiquariato per aprire e trovò mio fratello steso a terra. Aveva avuto un ictus e morì dopo tre giorni“.

La “pace” ritrovata dopo il dolore

Al netto del grande dolore, la Pellegrino ha spiegato che quella perdita sia stata importante per i suoi genitori per riprendersi. “Nonostante il dolore, è come se tutti fossimo in pace perché sapevamo che sarebbe stato meglio, finalmente, sarebbe stato in pace. Un giorno parlai con Aldo e gli chiesi di spiegarmi il motivo per cui non riusciva a smettere di drogarsi e lui mi disse ‘Sai quando ti innamori perdutamente di un uomo? Ecco, per me è così. Per me ‘lei’ è tutto, è il mio mondo'”.

La showgirl ha ribadito poi come sua madre e suo padre, nonostante il dramma della perdita del figlio siano tornati piano piano a vivere: “Una sorta di sollievo perché lui è in paradiso e sta bene ora, in pace”, ha aggiunto.