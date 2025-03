Scoppia la bufera a ‘Ne vedremo delle belle’: pesanti accuse tra Matilde Brandi, Valeria Marini e Patrizia Pellegrino. Il video.

Ha commosso tutti parlando del rapporto interrotto di recente con sua madre. Ora, però Valeria Marini, in compagnia di Matilde Brandi, è tornata a far discutere per una polemica con annesse pesanti accuse a Patrizia Pellegrini. Le tre showgirl sono protagoniste nel programma di Carlo Conti, ‘Ne vedremo delle belle’, e non se le sono certo mandate a dire.

Caso followers a ‘Ne vedremo delle belle’

‘Ne vedremo delle belle‘: un nome, una garanzia. Il nuovo programma di Rai 1 con Carlo Conti e ben dieci showgirl sta rispettando le attese regalando momenti virali tra tv e web. Il caso dell’ultima puntata andata in onda è stato quello dei “followers comprati” con pesanti accuse arrivate da parte di Valeria Marini e Matilde Brandi ai danni di Patrizia Pellegrino.

Tutto è iniziato nel salottino con le varie protagoniste dello show che si stavano confrontando sul tema dei seguaci sui social. A far alzare la tensione è stata un’accusa reciproca tra la Pellegrino e la Marini in merito a quante persone “reali” seguissero e commentassero i rispettivi profili Instagram. Da qui si è scatenata una vera e propria querelle con accuse pesanti che ha poi visto intervenire pure la Brandi.

Matilde Brandi e Valeria Marini contro Patrizia Pellegrino

“Tu con me non sei stata carina”, ha detto la Pellegrino alla Marini. “Tu sei la regina che compra i followers”, ha aggiunto Patrizia verso Valeria. Dal canto suo la Marini ha risposto: “Come fai tu ad avere 100mila like e noi 100. I tuoi sono dell’India […]”. “Io ho 300 commenti e tu 30”, ha tuonato ancora la Pellegrino.

Successivamente, anche la Brandi è intervenuta a gamba tesa contro la Pellegrino: “Ah Patri, dai. Qualcuno l’hai comprato però. Stavi a 250mila e ora stai a 800mila (ride ndr)”. Insomma, la polemica sul caso seguaci è andata avanti. Staremo a vedere quali evoluzioni ci saranno sia sulle piattaforme social che nella trasmissione.