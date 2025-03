Grande Fratello, crollo nella notte: arriva la reazione fuori dalla Casa

Notte di pianto e sfogo nella Casa del Grande Fratello dove una concorrente si è lasciata andare alle emozioni. E fuori arriva una reazione.

Al netto delle accuse di televoto pilotato di queste ultime settimane, il Grande Fratello continua a regalare intense emozioni. In particolare, nelle ultime ore, ecco che nella Casa, ma anche fuori, si sono sviluppate alcune situazioni interessanti. Nella notte, Helena Prestes è crollata emotivamente piangendo e portando anche ad una reazione da chi la segue con attenzioni da fuori…

Grande Fratello, le lacrime di Helena Prestes

La finalissima è ormai alle porte ma il Grande Fratello continua a regalare momenti particolari fino alla fine. Vedere per credere le dinamiche che si sono create nelle ultime ore tra chi è rimasto nella Casa del GF e chi è già uscito. Nel dettaglio tra Helena Prestes e Javier Martinez. La donna, infatti, ha avuto un crollo emotivo portando il ragazzo a reagire pubblicamente.

Helena Prestes – www.donnaglamour.it

La Prestes, nelle ultime ore, ha pianto e si è lasciata andare alle emozioni. Si è trattato, con ogni probabilità, di un momento di fragilità dovuto a tutte le settimane trascorse all’interno del reality dove, va detto, ha dovuto fare i conti con non poche polemiche e discussioni con gli altri inquilini. Secondo Mariavittoria, le lacrime di Helena potrebbero essere state un mix di questo e della mancanza del suo ragazzo, Javier Martinez, uscito pochi giorni fa proprio dal GF.

La reazione fuori dalla Casa

In questo senso, proprio Javier non ha voluto far mancare, anche se a distanza, il proprio sostegno alla bella Helena. Vedendo la giovane modella in quello stato emotivo, Martinez ha optato per scrivere una storia social su Instagram molto bella e romantica: “Non ho parole… dico solo che mi piange il cuore vederti così”, ha scritto il ragazzo. “Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria…è quasi finita amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo cavallina mia“.