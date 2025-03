L’elenco segreto di Milly Carlucci per Ballando: “Chi mi ha detto no”

Interessante intervista a tuttotondo per Milly Carlucci che in ottica Ballando con le Stelle ha svelato diversi retroscena legati anche ai concorrenti.

I nomi per il cast e le voci per quanto riguarda i personaggi della prossima edizione di Ballando con le Stelle sono già iniziati. A confermarlo è stata anche Milly Carlucci, padrona di casa dello show di Rai 1. La conduttrice, intervistata dal Corriere della Sera, ha svelato di avere già avviato la ricerca per i partecipanti dei prossimi mesi ma anche di avere una lista segreta di ‘obiettivi’ davvero big.

Milly Carlucci e i venti anni di Ballando

Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Milly Carlucci ha prima di tutto risposto alla domanda in merito ai vent’anni di Ballando con le Stelle e al modo in cui la donna e tutti gli addetti ai lavori festeggeranno: “Con ‘Sognando Ballando con le stelle’ da venerdì 9 maggio, in prima serata, per quattro puntate, rivedendo i personaggi che più ci hanno emozionato e con la gara per aspiranti nuovi maestri che saranno valutati dalla nostra giuria”, ha detto la padrona di casa.

Milly Carlucci – www.donnaglamour.it

Tra gli altri dettagli forniti, la Carlucci ha spiegato: “Gli aspiranti maestri (provenienti da ‘Ballando on the road’ e da altri casting) verranno selezionati prima, negli appuntamenti tv di aprile, al mattino”. Confermati, almeno nelle intenzioni, i giudici. Anche per questa speciale edizioni dovrebbero essere presenti i vari Zazzaroni, Canino, Smith, Lucarelli e Mariotto.

L’elenco segreto di Ballando

Curioso passaggio dell’intervista dalla Carlucci riguarda i ‘no’ ricevuti dalla conduttrice per quanto riguarda il cast. In questo senso, la presentatrice ha ammesso di avere una lista di obiettivi e anche di come veramente abbia provato a contattare e convincere in passato Chiara Ferragni: “Con Chiara ho parlato, ma non se l’è sentita”. E sugli altri nomi: “Ho un elenco segreto, mi piace puntare in alto. Non posso svelare i nomi, prima devo provare a convincerli”, ha svelato la sempre molto sincera e diretta Milly.