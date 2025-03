“Ci siamo lasciati”: l’annuncio della coppia e i motivi

La famosa coppia formata dalla Iena Matteo Viviani e dalla modella Ludmilla Radchenko ha annunciato la fine della storica relazione.

Seguitissimi in tv e sui social dove spesso si sono mostrati nella loro favolosa casa, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko hanno annunciato a tutti una brutta notizia: la fine della loro relazione. Tramite due filmati sui social condivisi nei rispettivi profili Instagram, i due volti noto dello spettacolo hanno spiegato cosa sia successo nella loro storia d’amore.

La storia tra Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko

Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko si sono lasciati. Una notizia davvero triste per tutti coloro che da anni seguivano la coppia formata dal noto inviato de Le Iene e la modella, ex letterina di Passaparola e oggi designer. I due avevano formato una bellissima famiglia diventando anche genitori di Eva nel 2012 e nel maggio 2017 di Nikita.

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani – www.donnaglamour.it

I due si erano sposati nel 2018 coronando il loro amore e mostrandosi negli anni sempre felici e innamorati, ancora di più dopo l’allargamento della famiglia. La Iene aveva spesso mostrato momenti di gioia insieme alla sua dolce metà e lo stesso aveva fatto la splendida Ludmilla. Ora, però, la notizia che ha cambiato tutto con la fine della relazione.

I motivi della rottura: l’annuncio

“Arriverò subito al punto senza girarci attorno: Io e Ludmilla ci siamo lasciati“, sono state queste le prime parole di Viviani in un post su Instagram molto diretto. La Iena è andata dritta al punto fin da subito sottolineando come la relazione con la sua dolce metà sia giunta al termine. “È giusto che tutti voi che ci seguite siate messi al corrente. È una decisione che abbiamo preso insieme, maturata a inizio anno. Non è frutto di eventi eccezionali, litigate furibonde o altre motivazioni. Ludmilla è una donna eccezionale e talentuosa, noi vediamo questa separazione più come un’evoluzione del nostro rapporto”.

Viviani ha poi aggiunto: “Io credo che siamo circondati da coppie scoppiate, che si odiano e si detestano, si fanno la guerra e si insultano pubblicamente perché forse si sono lasciate troppo tardi, quando il rancore e il risentimento hanno preso il posto di tutto il resto. Io e Ludmilla questa cosa non la vogliamo, ne per il nostro bene, ne per il bene dei nostri figli”.

Anche Ludmilla ha provveduto, esattamente come Viviani, a pubblicate un post su Instagram per spiegare la sua visione: “È stato un passo difficile per preservare la favola che abbiamo costruito insieme”, ha tenuto a precisare. “Ci siamo sempre detti che ognuno di noi era libero di proseguire il proprio percorso e a volte ci vuole coraggio”. La Radchenko ha pure aggiunto: “Non ci sono colpe, il nostro rapporto è sano […]. Separarsi non significa perdersi ma evolversi“.