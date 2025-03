Serena de Ferrari ha dato alla luce la sua prima figlia, Amelia. L’attrice annuncia la gioia su Instagram.

L’attrice Serena de Ferrari, nota per il suo ruolo di Viola nella serie Mare Fuori, ha dato un grande annuncio sui social: è diventata mamma della sua primogenita, Amelia. La notizia è stata condivisa attraverso una toccante storia su Instagram, dove una manina della neonata stringe il dito della madre, accompagnata dal braccialetto dell’ospedale che reca il nome “Amelia” e il cognome “De F.”. Un dettaglio che suggerisce che la bambina porti il cognome materno. Ma scopriamo tutti i dettagli del tenero annuncio.

La scelta del nome Amelia e l’annuncio sui social

Serena de Ferrari ha deciso di dare alla sua bambina il nome Amelia, una scelta che aveva anticipato in un’intervista a Fanpage.it, poco prima del parto.

L’attrice aveva dichiarato: “Ho sempre saputo che sarebbe stata una femmina. Le auguro di saper amare come me“.

Il post sui social è stato semplice ma emozionante, con la didascalia “La mia nuova musica“, un chiaro riferimento alla sua grande passione per la musica e il canto lirico, che ha segnato tutta la sua carriera artistica.

Infatti, solamente poche settimane fa l’attrice aveva pubblicato un tenero post in cui si mostrava a teatro sfoggiando il suo pancione. “Ahhhh a quanti concerti ti porterò” aveva scritto.

Serena de Ferrari: da Mare Fuori a Belcanto

Dopo il successo con il ruolo di Viola in Mare Fuori, Serena de Ferrari ha scelto di allontanarsi dall’immagine della “cattiva” della serie per esplorare nuove opportunità artistiche.

La sua ultima interpretazione in Belcanto, diretta da Carmine Elia, le ha permesso di vestire i panni di Maddalena Bellerio, un personaggio giovane ed eccentrico.

In un’intervista, l’attrice ha spiegato come il suo sogno fosse quello di raccontare storie in cui il talento e la passione per la musica femminile fossero protagonisti.