Chiara Ferragni racconta l’episodio in aeroporto: nessuno la riconosce, l’influencer confessa “Non so se prenderla come un complimento”.

Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice di fama internazionale, ha condiviso con i suoi follower un aneddoto divertente che è accaduto durante il suo viaggio a Bucarest. L’episodio ha suscitato una serie di risate tra i suoi fan e ha mostrato un lato più umano della Ferragni, abituata ad essere sempre sotto i riflettori. Ma scopriamo che cosa è successo.

La reazione di Chiara Ferragni all’errore

Il tutto è accaduto quando Chiara Ferragni si trovava in aeroporto, pronta a imbarcarsi per Bucarest. Mentre passava attraverso i controlli di sicurezza, alcune ragazze sembravano non essere certe se fosse lei o meno.

Una di loro, notando la somiglianza con l’influencer, ha commentato che “Assomigliava alla Ferragni“.

Il momento più esilarante è arrivato quando un uomo, che non la riconosceva, ha detto a Chiara: “Tu assomigli alla Ferragni, ma sei molto più bella di lei“. La reazione dell’influencer, registrata nel video che ha poi condiviso sui suoi canali social, è stata un mix di incredulità e divertimento.

La risposta di Chiara Ferragni

Chiara ha reagito al commento con una battuta ironica: “Non so se prenderlo come complimento o no visto che sono io“.

Il video ha suscitato numerosi commenti tra i suoi follower, alcuni dei quali hanno preso parte alla conversazione, commentando con simpatia la situazione. Una delle ragazze presenti durante il controllo di sicurezza ha persino risposto al video, e ha ricevuto anche una risposta affettuosa da parte di Chiara, che ha commentato con un cuoricino rosso.

L’incidente, seppur piccolo, ha sicuramente aggiunto un tocco di umanità alla figura pubblica di Chiara Ferragni, che ha saputo trasformare un momento imbarazzante in un contenuto che ha intrattenuto i suoi milioni di follower.