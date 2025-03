Lutto nel mondo del cinema: scompare a 90 anni Richard Chamberlain, il famoso attore di “Uccelli di Rovo”.

Richard Chamberlain, celebre per il ruolo di Padre Ralph de Bricassart in Uccelli di Rovo, è morto sabato 29 marzo 2025, all’età di 90 anni, a Waimanalo, nelle Hawaii, per le conseguenze di un ictus. Una scomparsa che sconvolge i fan del celebre film. Ma scopriamo i dettagli della triste vicenda.

Richard Chamberlain: l’annuncio della scomparsa

L’annuncio della morte dell’attore è stato dato dal suo compagno di lunga data, Martin Rabbett, che ha scritto un commovente tributo all’attore: “Il nostro amato Richard è ora con gli angeli. È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi“.

BREAKING: Richard Chamberlain, who starred in the TV medical drama "Dr Kildare" and the 1980s mini-series "Shogun" has died at the age of 90, his publicist saidhttps://t.co/oPUW4lMagi



📺 Sky 501, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8zPmfKcr87 — Sky News (@SkyNews) March 30, 2025

Nato a Beverly Hills nel 1934, Chamberlain è diventato una delle stelle più amate di Hollywood, con una carriera che ha attraversato cinema, televisione e teatro.

Il suo ruolo di Padre Ralph in Uccelli di rovo, pellicola del 1983, lo ha reso un’icona per milioni di italiani, con la miniserie che ha battuto record di ascolti. Tuttavia, Chamberlain aveva già raggiunto una notevole popolarità negli anni ’60 con la serie Il dottor Kildare, dove interpretava un giovane medico idealista.

Chamberlain ha continuato a distinguersi con ruoli memorabili nel cinema, come Aramis in I tre moschettieri del 1974, e in altri film cult degli anni ’70 e ’80. La sua carriera televisiva lo ha visto anche protagonista di miniserie di successo come Shogun, che gli valse un Golden Globe, e Colorado.

Il suo contributo al teatro e la vita privata

Oltre alla sua carriera da attore, Chamberlain si è distinto anche a Broadway, partecipando a produzioni come Colazione da Tiffany e My Fair Lady, dove interpretava il professor Higgins.

La sua vita personale è stata segnata dal lungo amore con Martin Rabbett, con cui ha condiviso oltre 40 anni di vita insieme, con cui ha affrontato anche il difficile tema dell’omosessualità in un’epoca in cui Hollywood non accoglieva facilmente queste verità.