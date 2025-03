L’attrice di Mare Fuori, Serena De Ferrari, sfoggia il pancione alla Milano Fashion Week: svelato il nome del bebè in arrivo.

Serena De Ferrari, nota per il ruolo di Viola nella serie Mare Fuori, ha annunciato mesi fa di essere in dolce attesa, e negli ultimi giorni ha condiviso sui social alcuni scatti in cui mostra con orgoglio il suo pancione.

L’attrice, che aspetta una bambina dal compagno Gianluca Spettoli, ha posato con un completo nero alla Milano Fashion Week, lasciando intravedere le forme della gravidanza.

La notizia della dolce attesa era stata annunciata già la scorsa estate, e ora, giunta al nono mese, l’attrice ha rivelato ulteriori dettagli sulla sua futura maternità. Scopriamo tutti i dettagli.

Serena De Ferrari: il nome della bambina rivelato a Verissimo

Mentre alla Fashion Week l’attrice ha sfoggiato il suo pancione, nel salotto di Verissimo ha rivelato dettagli inediti sulla gravidanza.

Durante l’intervista a Verissimo, Serena De Ferrari e il fidanzato hanno svelato di aspettare una bambina e hanno parlato del possibile nome scelto per lei. La coppia ha dichiarato di essere innamorata del nome Maia, un’opzione che piace a entrambi.

L’attrice, 26 anni, sta vivendo con grande entusiasmo l’ultima fase della gravidanza e il parto è previsto per la primavera.

Una carriera in ascesa tra fiction e cinema

Parallelamente alla maternità, Serena De Ferrari continua a essere un volto di spicco del panorama televisivo italiano. Dopo il successo di Mare Fuori, l’attrice è entrata nel cast di Belcanto, la nuova fiction Rai che proprio in queste sere ha fatto il suo debutto sul primo canale.

Intanto, in attesa dell’arrivo della piccola Maia, l’attrice si gode gli ultimi momenti della gravidanza e condivide con i fan la sua emozione per questo nuovo capitolo della sua vita.