Diventata da poco mamma del piccolo Kian, Giulia Salemi ha raccontato come sia cambiata la sua vita e anche alcuni momenti negativi vissuti.

Ormai è tornata in forma dopo la gravidanza grazie anche ad alcuni trucchetti mostrati ai fan. Eppure per Giulia Salemi, dopo la nascita del suo primo figlio, Kian, non tutto è stato facile. A raccontarlo è stata la diretta interessata nel corso di una intervista a Cosmopolitan. La nota influencer e conduttrice ha spiegato come sia cambiata la sua vita e non solo.

Giulia Salemi e la vita da mamma

Con la solita sincerità e in modo molto diretto, Giulia Salemi ha raccontato come le sia cambiata la vita e come abbia proprio modificato il suo modo di agire e pensare dopo la maternità: “Quando diventi mamma puoi essere preparata per ciò a cui stai andando incontro. C’è il vomito, il reflusso, le notti insonni. Ma mi ha sorpreso come io sia cambiata”, ha detto la bella influencer a Cosmopolitan.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

“Prima somatizzavo molto ogni cosa accadesse, oggi il resto non influenza la mia giornata”, ha spiegato. “Sono inevitabilmente cambiate le priorità. Kian è al primo posto su tutto, lo guardo, mi commuovo. Non è comunque facile, sui social mi piace condividere con leggerezza la verità. So di essere una persona fortunata, ma i momenti complessi e più duri li vivo anche io”.

I problemi post parto: la confessione

Proprio a proposito dei momenti ‘no’, la Salemi ha voluto spiegare come, nei giorni appena successivi al parto, le cose non siano andate troppo bene. “Dopo il parto ho vissuto in una bolla”, ha detto. “Abbiamo deciso di vivere quel momento solo per noi, di mantenerlo nostro, per privacy non ho detto nulla pubblicamente per una settimana. Stavo molto male, avevo molti dolori. Pierpaolo mi ha aiutata molto, anche a riprendere a camminare. Ecco quel momento, un po’ ironico, ma di vita vera, l’ho pubblicato dopo un po’. L’ironia ci salva. A volte percepisco troppa serietà, ma io tra molti anni mi voglio pensare ancora come una mamma che sa divertirsi”.