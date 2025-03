Amici, polemiche dopo l’eliminazione dal Serale: chi è uscito e cosa è successo

Seconda puntata del Serale di Amici e nuova eliminazione. Anche in questo caso non sono mancate le polemiche e le reazioni.

Dopo la doppia eliminazione della prima puntata del Serale di Amici, il talent show ha regalato nuove sorprese e, va detto, anche nuove polemiche. Al termine del secondo appuntamento del programma condotto da Maria De Filippi, infatti, l’allievo costretto ad abbandonare il gioco ha fatto molto discutere sul web generando non poca polemica.

Amici: la seconda puntata del Serale

Il format di Amici, si sa, prevede che ad ogni puntata del Serale qualcuno debba per forza essere eliminato. Anche nella seconda serata, infatti, ben tre studenti sono finiti al ballottaggio finale restando a rischio uscita. Alla fine, però, solo uno ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola e il programma, non senza polemiche.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

La seconda serata del Serale di Amici ha visto le tre squadre in gioco darsi battaglia e regalando grandi emozioni ai presenti in studio e a casa. Alla fine a rischio eliminazione ci sono finiti Chiamamifaro. Raffaella e Luk3, quindi due cantanti e una ballerina. Se da una parte Chiamamifaro si è subito salvata, gli altri due allievi si sono giocati, appunto, l’eliminazione dalla scuola.

Il ballottaggio finale, l’eliminazione e le reazioni

Rientrati in casetta ad attendere il verdetto, Raffaella e Luk3 si sono seduti uno accanto all’altra aspettando la solita voce di Maria De Filippi per l’esito finale. La ballerina Raffaella è stata eliminata alla seconda puntata del Serale di Amici. La giovanissima danzatrice, protagonista anche di una caduta durante una esibizione, è stata costretta a lasciare il talent. In lacrime, la ragazza è stata consolata dai compagni. Anche una delle sue rivali più grandi della scuola, Alessia, sotto consiglio di Maria De Filippi, l’ha voluta consolare: “Per l’età che hai, sei una ballerina bravissima, sei matura, consapevole e rivedo in te qualcosa di me. […] Mi raccomando continua così”.

L’uscita di scena di Raffaella ha generato diverse polemiche sul web dove in tanti hanno fatto notare che la ballerina, considerando anche l’età, sarebbe stata più meritevole di Luk3 di restare nella scuola. “Io non sono stata molto nella casetta. Un mese e mezzo, due mesi. Penso sia diventata una seconda casa per me. I miei compagni mi sono stati molto vicini […]. Lascio un pezzo di cuore lì […]”, ha detto Raffaella a Witty tv ricordando il suo percorso dall’ingresso ad oggi.