Intervista tra passato e presente per Ema Stokholma che oltre a parlare della sua infanzia complicata ha punzecchiato l’ex fidanzato.

Le hanno dato della raccomandata e lei ha replicato con forza. Ora, Ema Stokholma ha fatto sentire ancora di più la sua voce parlando a Verissimo. La nota speaker radiofonica si è raccontata a tuttotondo nel salotto di Canale 5 con Silvia Toffanin partendo dalla complicata infanzia vissuta sino ad arrivare ad oggi con tanto di stoccata all’ex, presumibilmente, Angelo Madonia.

Ema Stokholma e la violenza durante l’infanzia

In passato aveva già spiegato quanto vissuto da ragazzina e anche a Verissimo, Ema Stokholma ha portato l’amarezza e i ricordi tristi e controversi della sua infanzia. Parlando del rapporto con sua madre e suo padre, infatti, la speaker radiofonica ha detto: “Mia madre era donna sola con tanti problemi, difficoltà economiche e, poi, in casa, c’era tanta violenza e io ho lavorato molto su di me per superare tutto questo”.

Ema Stokholma – www.donnaglamour.it

La Stokholma ha anche aggiunto: “Quando ero a scuola, da ragazzina, ho vissuto un periodo breve in cui mi sentivo bulla perché riportavo quello che vedevo a casa lì perché pensavo fosse normale. Capii solo dopo che non era quella la strada e tornai a comportarmi bene […]”. La donna ha anche spiegato come pure il rapporto con il padre non sia stato facile e come sia ‘strano’ anche oggi.

La frecciata all’ex

La bella Ema ha prima di tutto spiegato come stia vivendo un momento positivo della sua vita: “È un periodo molto bello e sereno della mia vita”. Al netto di questo non mancano gli haters a cui, ogni tanto, lei stessa risponde. E a proposito di critiche e qualche sassolino, la Stokholma ha colto l’occasione per sganciare una bella frecciata al suo ex, presumibilmente, Angelo Madonia.

Continuando la sua intervista a Verissimo, infatti, la donna ha detto: “L’amore? Altra domanda”, ha scherzato inizialmente. “È stata tosta uscire da quella relazione (l’ultima ndr) perché, comunque, lui è stata una persona che ho accolto in casa mia, che ha preso uno spazio e, poi, lo ha lasciato. Non è stato semplice, però, da tutto si impara e ho capito cosa voglio e cosa no, io ora sto bene, sono da sola e mi piace così. Se qualcuno deve entrare nella mia vita, voglio che mi capisca totalmente”.