Diverse notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sono state davvero tante le notizie dal mondo dello spettacolo, della televisione e dei social in questi ultimi giorni. Non solo il nuovo speciale tatuaggio di Federica Pellegrini ma anche alcune confessioni inedite di Chiara Ferragni oltre alle improvvise ed emozionanti lacrime di Ambra Angiolini. Scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 24 al 28 marzo 2025.

I gossip della settimana: le lacrime di Ambra

Sono stati ultimi giorni intensi per diversi personaggi dello spettacolo italiano e non solo. Protagonista anche Ambra Angiolini che è scoppiata a piangere sul palco durante uno spettacolo. La donna non ha resistito all’emozione e si è lasciata andare davanti al pubblico che era presente ad osservare l’evento.

La Angiolini mentre recitava in una data di “Olivia Denaro” ha letteralmente ceduto all’emozione diventando virale con diversi filmati dei presenti che hanno immortalato il tutto.

Marracash contro i Ferragnez

Durante un’intervista rilasciata al podcast Fuori dalla Bolla, Marracash si è scagliato contro i Ferragnez definendo la loro storia, matrimonio compreso, una “truffa”. “Trovo criminale vendere ai ragazzi un concetto d’amore irrealistico“, ha detto. “Quella cosa lì è un tipo di criminalità subdola, che non ha a che fare con i soldi, e che però a me personalmente mi indigna di più“, alcune delle sue parole.

Re Carlo ricoverato: come sta

Nel Regno Unito sono state ore di apprensione per le condizioni di salute di Re Carlo III. Infatti, stando alle informazioni filtrate, il sovrano è stato ricoverato in ospedale a seguito di alcuni effetti collaterali non ben precisati relativi alle cure che sta portando avanti per il cancro. Per fortuna, King Charles sarebbe già tornato a casa.

La salute di Vittorio Sgarbi: parla la figlia

Ha suscitato molto interesse l’intervento della figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, a ‘La Volta Buona‘ questa settimana. La ragazza ha raccontato come stia il genitore, alle prese con la depressione e ricoverato in ospedale. La giovane ha dato degli aggiornamenti importanti spiegando meglio il periodo complesso del noto critico d’arte.

#VittorioSgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli. A #LVB parla la figlia Evelina: “Papà sta molto male” pic.twitter.com/VBv0gCKyNc — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 27, 2025

Le relazioni tossiche secondo Chiara Ferragni

A destare curiosità in settimana anche le parole di Chiara Ferragni sulle relazioni tossiche e alcuni riferimenti, non in questo senso, su Fedez. “Sono stufa di sentire di ragazze stupende che non si danno il proprio valore e stanno con degli str**zi disumani che le trattano da schifo”, ha detto l’imprenditrice. E tra gli altri passaggi anche alcune parole sul fatto che “nelle relazioni tutti facciamo errori“.