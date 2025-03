Vittorio Sgarbi e la depressione: la figlia rompe il silenzio in tv

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, ha parlato della malattia del padre, la depressione, e di come ci sarebbero stati degli sviluppi.

Ricoverato e alle prese con la depressione, ci sono novità importanti per Vittorio Sgarbi. A fornirle è stata una delle sue figlie, Evelina, che è intervenuta come ospite a ‘La Volta Buona’, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1. La ragazza ha potuto far visita al padre in queste ore e ha dato alcuni aggiornamenti uslla sua salute.

Vittorio Sgarbi e la depressione: la situazione

Sono giorni di grande apprensione per le condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte risulta ricoverato in ospedale alle prese con la depressione e la volontà di non nutrirsi. Uno status davvero complicato da gestire, per se stesso ma anche per i medici che si stanno provando a prendere cura di lui.

Vittorio Sgarbi – www.donnaglamour.it

In tanti, in questi giorni, hanno voluto mandare messaggi d’affetto al critico d’arte senza, però, trovare da parte sua una risposta. Infatti, Sgarbi si è letteralmente eclissato. In queste ore, però, sarebbero arrivate novità, soprattutto per quanto concerne il fatto dell’alimentazione. A fornire dettagli è stata sua figlia, Evelina.

La figlia Evelina rompe il silenzio: l’aggiornamento

La figlia di Sgarbi, Evelina, infatti, è stata ospite su Rai 1 a ‘La Volta Buona‘ con Caterina Balivo. Parlando del rapporto con il padre e anche delle sue attuali condizioni, la ragazza ha fatto sapere che proprio oggi il critico d’arte avrebbe accettato di mangiare. Una buona notizia vista la drammatica situazione dei giorni scorsi.

Non solo. La ragazza ha spiegato: “L’ho trovato molto male, non pensavo fosse così grave la situazione. Vederlo così è stato pesante. Oggi ha voluto farsi nutrire, è già un passo avanti, ha preso del peso e quindi è un segnale di miglioramento”.

La ragazza nel suo intervento in tv ha concluso con un augurio: “Spero possa riprendersi, perché ne ha la forza. È un momento che si può superare, gli siamo tutti vicino e spero che ce la faccia”.