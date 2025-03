Stefania Orlando insultata da una fan di Zeudi: la replica da applausi

Il GF dà, il GF toglie. Quello che non cambia mai sono le polemiche. In queste ore Stefania Orlando è finita nel mirino degli haters.

Ha criticato aspramente Shaila e Lorenzo e, in generale, non ha mai fatto mancare il suo modo di esprimersi in modo molto diretto e sincero. Anche per questo, forse, nelle ultime ore Stefania Orlando è stata vittima di un attacco molto duro da parte di una hater, tra l’altro fan di Zeudi Di Palma. L’utente ha usato modi e parole molto brutte alle quali la Orlando ha voluto replicare.

Stefania Orlando: il tifo per la finale del GF

Al netto dell’uscita di scena da questa edizione del Grande Fratello, Stefania Orlando sembra aver riscosso grande seguito da parte del pubblico del reality. I telespettatori e gli utenti del web hanno molto spesso apprezzato la sua allegria e il desiderio di essere sempre molto diretta e sincera in ogni momento e situazione.

Adesso, per la Orlando è tempo di provare a “sostenere” i suoi amici che sono rimasti all’interno della Casa e, anche per questo, via social, ecco la donna fare palesemente il tifo per alcuni ragazzi. Tramite un post su X, infatti, la showgirl ha sostenuto apertamente Mariavittoria utilizzando una loro foto insieme e l’hashtag #Mavi allo scopo di farla arrivare in finale. Inoltre, tra i preferiti della donna, anche Helena Prestes.

La polemica con una fan di Zeudi

Dando sempre uno sguardo al profilo X della Orlando, però, è stato possibile vedere anche un durissimo botta e risposta con un hater, fan di Zeudi. Un utente ha scritto brutalmente alla donna: “Una cosa bella c’è, che non sentirà mai il profumo della pelle di un figlio. È stata ed è marcia dentro”, facendo riferimento al fatto che la showgirl non abbia figli. Dal canto suo, Stefania ha replicato prontamente con eleganza: “Pensa fare figli e ritrovarli a scrivere queste st**nzate su X. E questi sarebbero i fan di Zeudi? Annamo bene”.