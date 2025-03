Cecchi Gori torna in tv e si emoziona: “Chi è stato il mio più grande amore”

Ha superato alcuni problemi di salute ed è tornato a parlare in tv: le confessioni private di Vittorio Cecchi Gori a ‘La Volta Buona’.

Circa un anno dopo il grande spavento con tanto di ricovero in ospedale, Vittorio Cecchi Gori è tornato a parlare in televisione e lo ha fatto in una bellissima ed emozionante intervista nel salotto di Rai 1 con Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’. Il famoso imprenditore ha avuto modo di svelare anche chi sia stato il suo più grande amore, esclusa la madre dei suoi figli.

Il ritorno in tv di Vittorio Cecchi Gori

Ormai è passato più di un anno da quando Vittorio Cecchi Gori aveva avuto alcuni problemi di salute che lo avevano portato ad essere ricoverato in ospedale. Il noto imprenditore aveva dovuto fare i conti con guai a livello respiratorio che lo avevano obbligato ad una degenza importante in terapia intensiva. Ora, le cose procedono nettamente meglio con l’uomo che è tornato anche in tv.

Vittorio Cecchi Gori – www.donnaglamour.it

Ospite a ‘La Volta Buona’ con Caterina Balivo, Gori ha mostrato la sua forza e il suo spirito lasciandosi andare anche a parole importanti sul suo passato. Piacevoli e sorprendenti, infatti, alcuni passaggi in tema amore dove l’uomo ha evidenziato il particolare rapporto con una donna, Maria Grazia Buccella definita “il più grande amore”, fatta eccezione per la madre dei suoi figli.

Il rapporto con Maria Grazia Buccella

Rispondendo a precisa domanda della Balivo a ‘La Volta Buona‘, sul più grande amore della sua vita fatta eccezione per la madre dei suoi figli, ovvero Rita Rusic, Cecchi Gori ha risposto col cuore in mano: “Il più grande amore della mia vita è un’attrice, Maria Grazia Buccella. Ci siamo conosciuti che avevo 20 anni in Argentina, è un amore giovanile durato sempre”.

Gori ha poi spiegato come sia proseguito il loro rapporto: “Dopo ci sono state varie vicissitudini. Ci siamo visti sempre e ci vediamo tutt’ora, viene e trovarmi a casa. Ha uno o due anni più di me, sta bene. L’amore di fondo è bellissimo e copre l’arco di tutta la vita. È commovente. È ancora dolce, lo è sempre stata”, ha detto emozionandosi e sottolineando come i due si siano spesso aiutati nei momenti di difficoltà.