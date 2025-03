Impazzano i rumors sul futuro della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ecco cosa potrebbe accadere nella finale del GF.

Non solo l’amore a distanza tra Helena e Javier, un’altra coppia nata al GF sta facendo molto discutere nelle ultime ore. Stiamo parlando di quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato con i due che potrebbero regalare nuove sorprese in vista della finalissima del reality dove solo Spolverato sarà presente da concorrente.

GF, la storia tra Shaila e Lorenzo

Senza ombra di dubbio, l’edizione che si sta per concludere del Grande Fratello ha visto come protagonisti Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato tra momenti di passione e altre polemiche. Sono ancora loro due, infatti, a far parlare anche dopo l’uscita di scena dal reality dell’ex Velina che non è arrivata in finale come concorrente.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Nello specifico, poche ore fa, Spolverato aveva dedicato una lettera molto bella alla Gatta spiegando, di fatto, di non vedere l’ora di riabbracciarla per poter vivere finalmente il loro amore lontano dalle telecamere. Qualcosa, però, potrebbe non andare come previsto dal ragazzo. Almeno stando alle ultime voci.

La voce sulla rottura

Sui social, infatti, sta circolando un video di Biagio D’Anelli secondo il quale è probabile che la bella Shaila possa addirittura lasciare Lorenzo il giorno stesso della finalissima del GF: “Lei ha dichiarato palesemente, ‘mi devo togliere dalle balls Lorenzo una volta per tutte. Ma non so come fare. Lo devo far sparire dalla mia vita, non lo voglio più vicino a me’”.

“Il vecchio e caro Lorenzo fuori si aspetta una Shaila innamorata, ma lei lo manderà alle ortiche in quel di Corsico. Quindi, mi auguro che alla finale del Grande Fratello, Shaila non ci lasci con l’amaro in bocca e che faccia davvero questa dichiarazione, che prenda Lorenzo e gli dica ‘amico mio, è finita”, ha detto l’uomo ipotizzando quando potrebbe accadere tra i due. Cosa succederà nella realtà?