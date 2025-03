“30mila euro, sono inca**ato”: Briatore sbotta e interviene la Gregoraci

Sfogo social di Flavio Briatore che si è arrabbiato pubblicamente per una situazione vissuta. La Gregoraci ha provato a metterci una “pezza”.

Dopo le polemiche per la chiusura del Crazy Pizza a Napoli, Flavio Briatore è tornato protagonista di un’altra situazione al limite legata ad un suo pesante sfogo sui social. Il noto imprenditore ha avuto alcune spese non previste relative alla sua auto che l’hanno fatto arrabbiare. Solo l’intervento di Elisabetta Gregoraci, forse, ha riportato in parte la “calma”.

Lo sfogo di Flavio Briatore

Quando si parla di Flavio Briatore, si sa, la polemica è dietro l’angolo. Questa volta, però, non è lui l’oggetto di discussione ma colui che ha fatto partire la nuova querelle. L’uomo, infatti, tramite un video social, si è sfogato in modo molto diretto e senza peli sulla lingua dopo alcune spese non previste relative alla sua auto.

“Sono inca**ato”. Briatore non si è certo contenuto nel suo sfogo social e ha spiegato a tutti coloro che lo seguono quale sia il motivo della sua rabbia: “Io avevo un Range Rover sport. Nel 2024 l’ho cambiata con una Range Rover Sport nuova con 14mila chilometri. Per la prima dal 2020 al 2024 ho speso, fattura alla mano, più di 30 mila euro dal meccanico. C’erano problemi […]”, ha detto.

E ancora: “Questa l’ho presa nel 2024 e dopo due giorni si è fermata […]”, ha aggiunto spiegando che anche alla Casa Madre dell’azienda non siano riusciti a risolvere il problema per una mancanza di un pezzo. “[…] Le macchine costano molto, servizio clienti terribile, sono due mesi che aspettiamo il trasformatore, sono inca**ato”, ha ribadito.

L’intervento di Elisabetta Gregoraci

La rabbia di Briatore, sfogata con il video pubblicato su Instagram, è stata parzialmente addolcita dall’intervento di una persona a lui cara: Elisabetta Gregoraci. La donna, infatti, probabilmente sorridendo nel vedere il filmato dell’ex, ha commentato il post in modo ironico: “Per fortuna c’è la macchina di Eli”, ha scritto la showgirl.