L’imprenditore, ricoverato al Policlinico Gemelli a causa di gravi problemi respiratori, ha potuto fare ritorno a casa.

Vittorio Cecchi Gori, noto produttore cinematografico e figura di spicco del panorama mediatico italiano, è stato dimesso dal reparto di riabilitazione geriatrica del Policlinico Gemelli a Roma, dove era stato precedentemente ricoverato a seguito di problemi respiratori.

Il produttore è rientrato nella propria abitazione situata nel quartiere Parioli della capitale, dove continuerà la convalescenza assistito dal suo personale fidato. La conferma del suo rientro a casa è stata data dal suo agente, Angelo Perrone. Durante il periodo di degenza, Cecchi Gori ha ricevuto il supporto costante dell’ex moglie Rita Rusic e del figlio Mario, che hanno espresso la loro gratitudine ai medici e a tutto il personale del Policlinico Gemelli per l’assistenza e la professionalità dimostrata nell’affrontare la situazione.

Il ricovero in ospedale

Le condizioni di salute di Cecchi Gori avevano richiesto un iniziale ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale a causa di una impellente crisi respiratoria. Grazie ai tempestivi interventi medici, le sue condizioni si sono stabilizzate nel giro di una settimana, consentendo così il trasferimento nel reparto di riabilitazione geriatrica per un ulteriore ciclo di osservazione e cura.

Era stata Rita Music ad allertare i medici perché il produttore aveva accusato battiti cardiaci molto bassi. Per questo era stato predisposto un ricovero per accertamenti. In ospedale, però, Cecchi Gori aveva avuto una crisi respiratoria che lo aveva costretto al ricovero in terapia intensiva.

Antonio de Luca, amico e medico del produttore ha commentato così le sue condizioni di salute: “Finalmente si può tirare un sospiro di sollievo, Vittorio è migliorato al punto che può continuare la convalescenza a domicilio“. “Lo avevo detto che era un leone – ha detto ancora – Ma adesso ha bisogno di riposo anche se per sua natura vorrebbe già mettersi in attività, informarsi, incontrare persone“.

I precedenti ricoveri

La presenza in ospedale del produttore non è stata un evento isolato nell’ultimo periodo. Infatti, la sua salute ha mostrato segni di deterioramento negli ultimi tempi. Già a fine gennaio del 2022, Cecchi Gori era stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite, escludendo però la presenza del Covid-19, malattia dalla quale aveva dichiarato di essere guarito in precedenza.

Inoltre, la sua cronistoria clinica include un’operazione d’urgenza per peritonite nel settembre 2019 e un ricovero nel 2017 a causa di un ictus, entrambi avvenuti nella stessa struttura ospedaliera.

