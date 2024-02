Al Grande Fratello i concorrenti sono stati coinvolti in una scena disgustosa. La regia è stata costretta a intervenire. Ecco che cosa è successo.

Convivere con tante persone in un unico spazio non è sempre facile, e lo dimostra anche il reality del Grande Fratello in cui capita di assistere a scene disgustose. E questo è ciò che è accaduto nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia.

Alcuni concorrenti, infatti, hanno fatto un orribile ritrovamento in uno dei bagni della casa, lamentando la scarsa igiene e la poca accortezza di alcuni concorrenti della casa. La regia è stata costretta a intervenire anche stavolta. Ecco che cosa è successo all’interno del Grande Fratello.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi fa una scoperta sconvolgente

Nel pomeriggio del 26 febbraio alcuni concorrenti hanno fatto una scoperta sconvolgente in uno dei bagni della casa. In particolare, è stata Beatrice Luzzi, prima finalista del reality, ha trovare qualcosa di orribile nel bagno.

La concorrente, infatti, è uscita dal bagno disgustata gridando: “Ragazzi chi ha lasciato qui in bagno un pezzo di ca**a? Sì esatto, è in bagno!”.

Rebecca Staffelli – Alfonso Signorini – Cesara Buonamici

Alcuni concorrenti allarmati si sono avvicinati per vedere cosa fosse successo. Greta Rossetti ha chiesto: “Oddio ma un pezzo nel senso che è rimasta lì galleggiante?“, ma ecco arrivare la scioccante rivelazione.

Rosy Chin ha rivelato: “No, magari. È per terra messo vicino al bidet. Io ho appena mangiato lo yogurt e mi sta tornando su dallo schifo di questa situazione. Se penso a questo ritrovamento disgustoso non mangio nemmeno dopo“.

Grande Fratello: il clamoroso gesto disgusta gli inquilini

Sentendo la descrizione fatta da Rosy, molti concorrenti sono rimasti scioccati. Tra tutti Greta Rossetti ha detto la sua: “Ma state scherzando? Ma com’è possibile che sia vicino al bidet? Ma che schifo ragazzi. Ma chi è stato? Io vorrei proprio saperlo perché non capisco come possa succedere una cosa del genere. Ragazzi com’è possibile, a qualcuno forse era rimasto attaccato e non se n’è accorto alzandosi? Giuro che non me lo spiego“.

A questo punto la regia è intervenuta e ha staccato l’audio per oltre un minuto.